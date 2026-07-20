باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جلسه هماهنگی ویژه تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های نصب پنل‌های خورشیدی برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت اجرایی سه پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های ۷۶، ۳۰ و ۳۵ کیلووات با هدف تأمین برق پایدار ساختمان‌های استانداری، کاهش هزینه‌های جاری و بهینه‌سازی مصرف انرژی بررسی شد.

ملک محمد محمودیان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با تأکید بر نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش ناترازی انرژی و تحقق توسعه پایدار، بر رفع سریع نواقص فنی و اجرایی پروژه‌ها و هماهنگی کامل میان واحد‌های مرتبط، پیمانکاران و شرکت توزیع نیروی برق استان برای اتصال ایمن نیروگاه‌ها به شبکه سراسری تأکید کرد.

وی افزود: همچنین بر تسریع در بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت تولید برق و تحویل مازاد انرژی تولیدی به شبکه سراسری به‌منظور کمک به جبران بخشی از کمبود برق استان تأکید شد.

محمودیان ادامه داد: با بهره‌برداری از این سه نیروگاه خورشیدی، بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز ساختمان‌های استانداری تأمین می‌شود و علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری، انرژی مازاد تولیدی نیز به شبکه توزیع برق استان تزریق خواهد شد؛ اقدامی که در مدیریت مصرف و افزایش پایداری شبکه برق، به‌ویژه در زمان اوج مصرف، مؤثر خواهد بود.