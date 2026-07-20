پویش «تو قهرمان منی» به مناسبت ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، تاکنون با حدود ۵۰۰ اجرای میدانی در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا و ۲۰ استان کشور برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پویش سرود «تو قهرمان منی» از جدیدترین تولیدات مرکز رسانه امید در ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب و با هدف مشارکت گروه‌های سرود نوجوان و مردمی «محله باهنر» در پاسداشت راه شهید آیت‌الله خامنه‌ای، برگزار شد.

در ایام تشییع تاکنون حدود ۵۰۰ اجرای میدانی و محلی در شهرهای مختلف برگزار شده و بیش از ۱۰۰ اثر رسانه‌ای از اجراهای شاخص منتشر شده است. همچنین مراکزی مانند البرز، بوشهر، میدان انقلاب تهران، یادمان شهدای هفتم تیر و دیگر نقاط کشور، نماهنگ‌های اختصاصی این پویش را تولید کرده‌اند.

گروه‌های سرود در ۲۰ استان و حدود ۱۰۰ شهر و روستا، با اجرای برنامه‌ها و تعامل مستمر با مخاطبان، حضوری فعال در نقاط مختلف کشور داشته‌اند. این اجراها از جزیره خارک و روستاهای مرزی تا مصلای امام خمینی(ره) تهران و از اصفهان تا مشهد را در بر گرفته و در قالب گروه‌های دخترانه، پسرانه، ترکیبی، باکلام و بی‌کلام برگزار شده است.

پویش «تو قهرمان منی» تا پایان تیر ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب اسلامی ، نماهنگ ، پویش
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