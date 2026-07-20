تعداد کل نظامیان آمریکایی کشته شده در درگیری با ایران به ۱۷ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش آسوشیتدپرس، تعداد کل سربازان آمریکایی کشته شده در درگیری با ایران به ۱۷ نفر رسیده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام پیش از این اعلام کرده بود که "یک نظامی آمریکایی در شمال عراق در ۱۸ ژوئیه در جریان انفجار کنترل‌شده یک مهمات منفجر نشده از یک پهپاد انتحاری ایرانی کشته شد. "

در ۱۷ ژوئیه نیز دو نظامی آمریکایی در اردن پس از حمله ایران کشته شدند، در حالی که یک نظامی دیگر مفقود شد. با این اوصاف، تعداد کشته‌شدگان می‌تواند به ۱۸ نفر افزایش یابد.

در همین حال، تعداد نظامیان آمریکایی که در جریان عملیات نظامی علیه ایران مجروح شده‌اند از ۴۰۰ نفر فراتر رفته است.

برچسب ها: حمله به ایران ، نظامی آمریکایی
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