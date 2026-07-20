به گفته معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در ۳ ماهه نخست سال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از مبادی استان به سایر نقاط کشور حمل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مزیدی معاون حمل و نقل این اداره کل گفت: در سه ماهه نخست سال، در مجموع یک میلیون و ۸۰۱ هزار و ۱۹۲ تن کالا از خراسان جنوبی به سایر نقاط کشور جابه‌جا شد است.

او افزود:همچنین در این مدت، مجموع کالا‌های جابه‌جا شده درون استان ۵۷۶ هزار و ۳۸۲ تن و کالای جابجا شده برون استانی یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۸۱۰ است.

مزیدی بیان کرد: تعداد بارنامه‌های صادره در طی این مدت ۹۷ هزار و ۵۶۲ فقره بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی عمده کالا‌های حمل‌شده را شامل سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ، کنسانتره سنگ‌آهن و سیمان فله‌ای اعلام کرد و ادامه داد: این کالا‌ها به استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان رضوی (مشهد) حمل شده است.

او با بیان اینکه ۱۲۹شرکت باربری در استان فعال هستند تصریح کرد: ۱۱ هزارو ۱۴۹ راننده کالا‌های اعلام شده را به مقاصد مختلف در سطح کشور حمل کرده‌اند

مزیدی با اشاره به اینکه ناوگان باری استان توانسته حجم قابل توجهی از بار‌های سنگین و ضروری کشور را به موقع منتقل کند، تاکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، رعایت ظرفیت مجاز بار، کنترل سلامت فنی خودرو‌ها و آموزش‌های ایمنی، از اولویت‌های اداره کل برای کاهش حوادث و تضمین حمل سالم کالا‌ها بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: تلاش شبانه‌روزی رانندگان، شرکت‌های حمل و نقل باری و حمایت‌های سازمانی، نقش کلیدی در توسعه اقتصاد استان و تأمین نیاز‌های بازار داخلی دارد.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، حمل کالا
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