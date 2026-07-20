وزیر نیرو با تأکید بر پایداری خدمات آب و برق در استان‌های جنوبی کشور پس از حملات اخیر آمریکا، گفت: همه آب‌شیرین‌کن‌ها فعال هستند و هیچ‌یک از جزایر کشور با کمبود آب مواجه نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عباس علی‌آبادی در حاشیه سفر به استان هرمزگان و بازدید از مناطق آسیب‌دیده در پی حملات اخیر آمریکا، با اشاره به شرایط استان‌های جنوبی کشور اظهار کرد: مردم این مناطق روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند؛ شرایطی که هم‌زمان با گرمای شدید هوا و حملات دشمن، فشار مضاعفی را بر آنان تحمیل کرده است.

وی افزود: متأسفانه این بار دشمن زیرساخت‌ها و تأسیساتی را هدف قرار داد که مستقیماً با زندگی مردم در ارتباط است، اما به لطف خدا و با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همراهی مردم، تاکنون توانسته‌ایم شرایط را مدیریت کرده و خدمات را پایدار نگه داریم.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت تأمین آب در استان هرمزگان گفت: تمامی آب‌شیرین‌کن‌های منطقه در مدار بهره‌برداری قرار دارند و در حال حاضر هیچ‌یک از جزایر کشور با کمبود آب مواجه نیست. در بندرعباس نیز وضعیت تأمین آب و برق مطلوب و پایدار است.

علی‌آبادی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای بازسازی شبکه برق افزود: در جریان حملات اخیر، چهار خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت دچار آسیب شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعمیر و دوباره وارد مدار شد، همچنین دو خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت نیز آسیب دیده بود که عملیات ترمیم آن به پایان رسیده و اکنون شبکه برق منطقه در شرایط عادی قرار دارد.

مستندسازی حملات به زیرساخت‌های آب و برق و ارسال به مراجع حقوقی بین‌المللی

وی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همراهی مردم نیاز داریم. مردم عزیز به‌خوبی می‌دانند هر چراغی که خاموش می‌کنند و هر کولری که در زمان غیرضروری از مدار خارج می‌کنند، می‌تواند به تأمین برق مراکز حیاتی از جمله بیمارستان‌ها کمک کند و پشتیبان مردمی باشد که در خط مقدم دفاع از کشور ایستاده‌اند.

وزیر نیرو درباره پیگیری حقوقی حملات به زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز گفت: گزارش‌های مربوط به این حملات با استناد به مقررات و اسناد حقوق بین‌الملل در حال تهیه و تکمیل است، زیرا هدف قرار دادن تأسیسات آب و برق که به‌طور مستقیم نیازهای غیرنظامیان را تأمین می‌کنند، از مصادیق جنایت جنگی به شمار می‌رود.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از گزارش‌های مربوط به حملات پیشین تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است و مستندسازی حملات اخیر نیز با دقت در حال انجام است تا پس از تکمیل، بر اساس ضوابط و مقررات بین‌المللی به محاکم و نهادهای حقوقی مربوطه ارائه شود.

برچسب ها: وزیر نیرو ، حمله آمریکا
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