مدیرعامل توانیر گفت: تشدید نظارت بر استخراج غیرمجاز رمزارزها و ساماندهی این حوزه و برخورد جدی با متخلفان در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد الله‌داد روز دوشنبه در آیین آغاز دوازدهمین تمرین سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در قالب طرح ملی «مهتاب» در عسلویه استان بوشهر اظهار کرد: این رزمایش با هدف کاهش تلفات غیرفنی، مقابله با سرقت برق، انشعاب‌های غیرمجاز، استخراج غیرمجاز رمزارزها و ارتقای پایداری شبکه برق کشور آغاز شده‌است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: انجام اقدامات ماندگار برای کاهش تلفات غیرفنی شبکه برق از دیگر اهداف اجرای این تمرین است زیرا صرف جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، بدون ایجاد سازوکارهای بازدارنده، نمی‌تواند به کاهش پایدار هدررفت انرژی منجر شود.

وی افزود: مشترکانی که اقدام به دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، استفاده از انشعاب غیرمجاز، تغییر در تجهیزات اندازه‌گیری، بازفروش برق یا استخراج غیرمجاز رمزارز می‌کنند، باید تحت نظارت هوشمند قرار گیرند و در صورت لزوم، تجهیزات اندازه‌گیری آنان به‌گونه‌ای نصب شود که امکان تکرار تخلف از بین برود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور بیان کرد: در شرایطی که صنعت برق برای تأمین برق پایدار مشترکان با محدودیت مواجه است، مقابله با سرقت برق و مصارف غیرمجاز یک ضرورت است و با متخلفان، از قطع برق تا اجرای سایر الزامات قانونی، برخورد قاطع خواهد شد.

الله‌داد درباره نحوه محاسبه برق مصرفی اماکن مذهبی نیز گفت: برق رایگان این اماکن تنها شامل شبستان، محل اقامه نماز و بخش‌های مرتبط با انجام فرایض دینی است و واحدهای دارای فعالیت اقتصادی از جمله مغازه، تالار، باشگاه و سایر کسب‌وکارهای مستقر در این اماکن موظف به پرداخت هزینه برق مصرفی هستند.

مدیرعامل توانیر حمایت از نیروهای عملیاتی صنعت برق را از الزامات موفقیت طرح ملی «مهتاب» دانست و اظهار کرد: کارکنانی که در زمینه شناسایی برق‌های غیرمجاز و کاهش تلفات فعالیت می‌کنند، باید از حمایت‌های مالی، حقوقی و انگیزشی بیشتری برخوردار شوند، زیرا نقش اصلی در صیانت از شبکه برق کشور بر عهده دارند.

الله‌داد با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در اجرای این طرح گفت: موفقیت برنامه‌های کاهش تلفات انرژی نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها است و برخورد مؤثر با متخلفان، ضمن کاهش هدررفت انرژی، به افزایش پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان قانون‌مدار کمک خواهد کرد.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق، بر تداوم اجرای طرح ملی «مهتاب» و توسعه سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل شبکه تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح، زمینه‌ساز حکمرانی هوشمند انرژی، کاهش تلفات و ارتقای بهره‌وری در صنعت برق کشور خواهد بود.