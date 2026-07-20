معاون وزیر نیرو گفت: یک اقدام دیگر که در حال پیگیری آن هستیم، استفاده از محل فروش و پذیره‌نویسی سهام صندوق پروژه است. اگر بتوانم مجوز آن را دریافت کنم، قصد دارم منابع حاصل را به حساب کاهش تسهیلات اختصاص دهم تا برای پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محسن طرزطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در رابطه با افزایش تسهیلات و اینکه بانک‌های دیگر هم به این طرح اضافه شوند، باید گفت که پست‌بانک به این مجموعه اضافه شده است. در حال حاضر مبلغ تسهیلات را از ۲۰ میلیارد تومان به حدود ۳۸ تا ۴۰ میلیارد تومان افزایش می‌دهیم.

او افزود: منابع سود یارانه‌ای تسهیلات ما کم است و باید پیگیری کنیم تا بتوانیم منابع بهتری از محل اشتغال دریافت کنیم. همچنین لازم است وزارت اقتصاد همراهی کند تا از ردیف اشتغال، منابعی در اختیار ما قرار گیرد و ما نیز در حال پیگیری این موضوع هستیم؛ منابع کشور مقداری تحت فشار و محدود است، اما تلاش ما این است که بانک‌های دیگر را نیز درگیر کنیم.

او تصریح کرد: یک اقدام دیگر که در حال پیگیری آن هستیم، استفاده از محل فروش و پذیره‌نویسی سهام صندوق پروژه است. اگر بتوانم مجوز آن را دریافت کنم، قصد دارم منابع حاصل را به حساب کاهش تسهیلات اختصاص دهم تا برای پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، تجدید پذیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کلیه چاه های کشاورزی مجاز را مجهز به توربینهای بادی و پنل‌های خورشیدی برای تولید برق کنید و اجازه داده نشود انرزی برق تولید در مزارع کشاورزی صرف راه اندازی زنراتورها آبی چاه ها و دیگر نیازهای ارازی و مزارع کشاورزی و دام پروریها بشود
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