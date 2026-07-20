باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه تجزیه ایران، راهبردی قدیمی در اتاقهای فکر آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ راهبردی که با آغاز جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر با استفاده از گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب وارد فاز عملیاتی شد، اما در برابر هوشیاری ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح، با شکستی سنگین مواجه شد.
در کتاب «تغییر رژیم» که به قلم دو خبرنگار روزنامه نیویورکتایمز، مگی هابرمن و جاناتان سوان، منتشر شده، به بخشی از برنامههای آمریکا در قبال ایران پرداخته شده است. بر اساس روایت این گزارش، یکی از محورهای طراحی دشمن، بهرهگیری از گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب برای نفوذ از مرزهای غربی کشور همزمان با آغاز حملات نظامی بوده است. این سناریو در امتداد پروژه موسوم به «خاورمیانه جدید» قرار دارد؛ طرحی که کاندولیزا رایس، وزیر خارجه اسبق آمریکا، در سال ۲۰۰۵ از آن سخن گفت و از جنگ لبنان به عنوان «درد زایمان خاورمیانه جدید» یاد کرد. هدف این پروژه، تبدیل کشورهای قدرتمند منطقه به واحدهای کوچک، ضعیف و درگیر اختلافات قومی و مذهبی عنوان شده است.
پیش از آن نیز در سال ۱۹۸۹، در مقالهای منتسب به یکی از مشاوران سیاسی رژیم صهیونیستی، تجزیه کشورهای اسلامی از جمله سوریه، عراق، لبنان و مصر به واحدهای قومی و مذهبی، بهعنوان راهکاری برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی پیشنهاد شده بود. در همین چارچوب، ایران نیز یکی از اهداف اصلی این نقشه معرفی شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، همزمان با آغاز جنگ، دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تلاش کرد با ایجاد ائتلافی میان گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب، ارسال سلاح، تجهیزات ارتباطی و مواد منفجره و تقویت بنیه مالی آنها، زمینه ورود این عناصر به خاک ایران را فراهم کند. برخی منابع نیز مدعی شدهاند این گروهها قرار بود ظرف ۷۲ ساعت پس از آغاز حملات وارد کشور شوند.
گزارشهایی نیز از ارتباط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) با برخی گروههای مسلح کردی و رایزنیهای دونالد ترامپ با برخی رهبران کرد منطقه پیش از آغاز جنگ منتشر شده است؛ موضوعی که در کنار اظهارات بعدی ترامپ درباره ارسال سلاح برای معترضان ایرانی، از وجود یک سناریوی هماهنگ برای ایجاد ناامنی در داخل کشور حکایت دارد. با این حال، محاسبات دشمن بار دیگر با شکست روبهرو شد. برخلاف تصور طراحان این پروژه، ملت ایران با هر سلیقه و قومیتی، در دفاع از تمامیت ارضی کشور یکپارچه ایستاد. همزمان، عملیاتهای دقیق اطلاعاتی و نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مراکز لجستیکی و پایگاههای گروهکهای تروریستی در آن سوی مرزها را هدف قرار داد و فرصت هرگونه تحرک سازمانیافته را از آنان گرفت.
نتیجه این عملیاتها، ناکامی کامل پروژه نفوذ بود؛ بهگونهای که گروهکهای تروریستی نتوانستند حتی یک وجب از خاک ایران را اشغال کنند و طرح مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد کریدور ناامنی از شمالغرب و جنوبشرق کشور با شکست مواجه شد. اکنون نیز، پس از ناکامی در میدان، گروهکهای تجزیهطلب با انجام اقدامات کور تروریستی و هدف قرار دادن مردم بیگناه و زیرساختهای مناطق مرزی، در تلاش هستند رضایت حامیان خارجی خود را جلب کنند؛ جنایتهایی که امتداد همان مأموریتی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، از سوی دشمنان ملت ایران برای آنان تعریف شده است.
تجربه جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که پروژه تجزیه ایران، صرفاً یک آرزوی سیاسی برای دشمنان نیست، بلکه بخشی از راهبرد مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی است؛ راهبردی که در برابر وحدت ملی، هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح، بار دیگر به شکست انجامید.
ایران اسلامی با اتکاء به انسجام ملی و حضور همه اقوام ایرانی در کنار یکدیگر، ثابت کرده است که از هر وجب از خاک خود دفاع خواهد کرد و پروژه تجزیه را به گورستان راهبردهای شکستخورده دشمنان خواهد فرستاد.
منبع: فارس