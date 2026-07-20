باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ‌های این استان خبر داد و گفت: برداشت این محصول تا مهر ماه ادامه دارد.

او با بیان اینکه طبق پیش بینی‌ها امسال، شاهد برداشت بالغ بر ۲۹ هزار تن محصول فندق در گیلان خواهیم بود، افزود: سطح زیر کشت این محصول در استان، ۲۰ هزار و ۳۴۸ هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ارزش اقتصادی محصول برداشت شده را ۸۷ هزار میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: ۵۹ هزار و ۶۱۷ بهره بردار در امر تولید فندق فعالیت دارند.

محمدی شهرستان‌های رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا را از مهمترین مناطق تولیدکننده فندق در گیلان اعلام کرد و گفت: شهرستان رودسر بیشترین سطح زیر کشت فندق را در این استان دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان