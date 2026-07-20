نایب رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: امسال کمبود سوخت به ویژه در بحث بنزین نسبت به سال قبل در کشور بیشتر است.

عبدالحسین همتی در برنامه#هشت_صبح رادیو اقتصاد افزود: دلیل اصلی این کمبود بحث جنگ و مشکلاتی که در پارس جنوبی و پالایشگاه‌ها به وجود آمد متاسفانه ظرفیت تولید بنزین در کشور کم شد.

وی همچنین اظهار داشت: کشور سال‌های قبل هم در فصل تابستان و ایامی که سفرهای زیاد می‌شد با کمبود بنزین مواجه می‌شد ولی امسال این کمبود شدیدتر است.

نایب رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: تولید بنزین در کشور به کمک پتروشیمی ها کمی افزایش یافت ولی همچنان کمبود وجود دارد و این کمبود را می‌توان از طریق واردات جبران کرد. 

وی افزود: متاسفانه قیمت بنزین از طریق واردات بالا در خواهد آمد یعنی هرلیتر بنزین برای کشور ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. 

همتی بیان داشت: شاید دولت در این شرایط بد اقتصادی این توان را نداشته باشد که بخواهد دوباره چند میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشد.

وی عنوان کرد: مصرف سوخت خودروهای داخل نسبت به مصرف جهانی بالاتر است.

نایب رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر خودروهای برقی در کشور کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی استفاده نکردن از خودروهای برقی در کشور کافی نبودن زیرساخت‌ها است.

همتی بیان داشت: گسترش استفاده از خودروهای برقی در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم از جمله توسعه‌ایستگاه‌های شارژ برقی است.

وی عنوان کرد: مردم به خاطر اینکه زیرساخت‌ها به اندازه کافی در کشور فراهم نیست کمتر علاقه دارند از خودروهای برقی استفاده کنند.

نایب رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: بطورکلی برای کاهش مصرف سوخت به خصوص بنزین در کشور راهکارهای زیادی مثل توسعه ایستگاه‌های سی‌ان‌جی، گسترش حمل و نقل رایگان، استفاده از خودروهای برقی، جایگزینی خودروهای فرسوده، رعایت الگوی مصرف و غیره وجود دارد.

وی افزود: با اجرای این راهکارها مصرف سوخت بنزین در کشور کاهش خواهد یافت و در عین حال دولت مجبور به واردات بنزین نخواهد شد.

همتی در ادامه ضمن اشاره به موضوع اختصاص بنزین بر اساس کد ملی اظهارداشت: راهکار مزبور به عدالت نزدیک تر است یعنی بنزین بین دارندگان خودرو و کسانی که خودرو ندارند، تقسیم شود.

وی عنوان کرد: تقسیم بنزین به تمامی افراد جامعه بر اساس کد ملی راهکاری خوب و به عدالت نزدیک تر است.

نایب رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در حال حاضر ۴۰ درصد جمعیت ایران فاقد خودرو هستند و سهمیه بنزین بین ۶۰ درصد دارندگان خودرو توزیع می‌شود.

برچسب ها: بنزین ، سوخت
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