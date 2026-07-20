در حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به شهر دیر جریر در شرق رام‌الله، دو فلسطینی شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شامگاه یکشنبه، در جریان حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به دیر جریر، واقع در شرق رام‌الله در کرانه باختری اشغالی، دو فلسطینی بر اثر تیراندازی شهرک‌نشینان و نیرو‌های اشغالگر صهیونیست شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عوده عبدالرحیم عوده فراخنا (۵۳ ساله) و احمد عادل رشید ابو مخوا (۲۶ ساله) بر اثر اصابت گلوله اشغالگران در شهر دیر جریر به شهادت رسیدند.»

هلال احمر فلسطین همچنین گزارش داد که خدمه آن به یک جراحت شدید شکمی ناشی از حمله شهرک‌نشینان در این شهر رسیدگی کرده‌اند.

این نهاد اعلام کرد که دو زخمی دیگر نیز وجود داشت درحالی که منابع محلی گزارش دادند که نیرو‌های اشغالگر به آمبولانسی که یکی از مجروحان را به سمت بیمارستان منتقل می‌کرد، شلیک کردند.

منابع محلی گزارش دادند که نیرو‌های اشغالگر همزمان با حمله شهرک‌نشینان، در جریان یورش به دیر جریر، بمب‌های دودزا به سمت خانه‌ها شلیک کردند.

در الخلیل، در پی حمله شهرک‌نشینان در شهر صوریف، واقع در شمال غربی این الخلیل در جنوب کرانه باختری، یک مرد مسن فلسطینی زخمی شد و دیگران نیز دچار کبودی و جراحات جزئی شدند.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به مناطق مختلف یورش برد، چهار نفر را دستگیر کرد و اطلاعیه‌هایی مبنی بر توقف ساخت چندین ساختمان صادر کرد.

در همین زمینه، اسامه مخامرا، فعالی که جنایت رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب الخلیل را رصد می‌کند، گفت که یک نیروی صهیونیستی یکی از ساکنان منطقه مسافر یاتا را دستگیر کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: کرانه باختری ، ارتش اسرائیل
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