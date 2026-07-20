باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، امروز در حاشیه رزمایش نیروهای عملیاتی اعزامی به اربعین اعلام کرد: ۸۵۰۰ امدادگر مجرب به کشور عراق اعزام شدهاند. آغاز آیین بدرقه این نیروها از کنار مرقد مطهر امام و شهدا خبر داد و آن را نماد پیمان با آرمانهای انقلاب دانست.
کولیوند از ارسال نزدیک به ۲۰۰ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، خودروهای نجات، فرماندهی و پشتیبانی به عراق خبر داد و گفت: گروههای اعزامی کاملاً آموزشدیده هستند و برنامه عملیاتی مشخصی دارند.
وی به همکاری نزدیک با هلال احمر عراق، وزارت بهداشت این کشور و گروههای مردمی برای همافزایی در خدمترسانی به زائران اشاره کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: در داخل ایران نیز از مرزهای شرقی تا تمام مرزهای غربی، ۱۲۰ هزار نفر نیروی امدادی برای پوشش مراسم آمادهباش هستند. یکی از اهداف اصلی این طرح، کاهش حوادث ترافیکی و تلفات احتمالی است.
کولیوند بر نظارت جدی بر موکبها از نظر توزیع غذا و وضعیت بهداشتی تأکید کرد و گفت: هر زائری که نیاز به درمان داشته باشد و امکان انتقال داشته باشد، سریعاً به کشور منتقل میشود تا خانوادهها از نگرانی خارج شوند.