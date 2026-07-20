تازه‌ترین مستند سارا طالبیان با تمرکز بر تأثیرات بلندمدت جنگ بر سلامت روان کودکان و نوجوانان میناب، داستان دانش‌آموزانی را روایت می‌کند که ماه‌ها پس از حمله به مدرسه‌شان همچنان با ترس و اضطراب زندگی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند تازه سارا طالبیان با نگاه به وضعیت کودکان آسیب‌دیده در میناب، تلاش می‌کند تصویری از تأثیر بلندمدت جنگ بر سلامت روان نسل نوجوان ارائه دهد. اگرچه میناب با عدد «۱۶۸» شناخته می‌شود، اما ابعاد این ماجرا بسیار گسترده‌تر است و حدود ۴۰۰ دانش‌آموز یک مدرسه به شکل‌های مختلف درگیر حادثه شده‌اند.

روایت فیلم از کودکانی آغاز می‌شود که پس از حمله نهم اسفند ۱۴۰۴ به شهر و اصابت ۲ موشک به دبستان «شجره طیبه» هنوز شب‌ها خواب آرام ندارند، از صداهای ناگهانی و اتفاق‌های روزمره هراس دارند و ترس به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی آنها تبدیل شده است. کودکانی که بیش از هر چیز، با تروماهای جنگ زندگی می‌کنند و حتی نمی‌توانند با آرامش به آغاز سال تحصیلی جدید و اول مهر فکر کنند.

فیلمبرداری مستند سارا طالبیان تمام شده و مراحل فنی این فیلم به تازگی آغاز شده است. این مستند، یکی از مجموعه مستندهای مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با موضوع جنگ رمضان است.

سارا طالبیان کارگردانی مستندهای «برای کیان»، «رویای ناتمام» و «آبه» را در کارنامه دارد.

منبع: روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

برچسب ها: جنگ رمضان ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، میناب
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