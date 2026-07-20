نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران و مرجع حلال پاکستان در نشستی، با هدف تضمین کیفیت محصولات حلال و تسهیل مبادلات تجاری، درباره چارچوب توسعه همکاری‌های دوجانبه و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه مشترک به توافق رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کارشناسی نمایندگان معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران و مرجع حلال پاکستان (Pakistan Halal Authority – PHA) با حضور نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان برگزار شد.

در این نشست، طرفین ضمن معرفی ساختار حاکمیتی و نظام حلال کشور‌های خود، فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و تجربه‌های ملی در حوزه تضمین کیفیت محصولات حلال را تشریح کردند.

نمایندگان دو کشور با اشاره به نقش فعال جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در توسعه زیرساخت‌های کیفی حلال در چارچوب سازمان همکاری اسلامی (OIC)، بر بهره‌گیری از استاندارد‌ها و رویه‌های مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشور‌های اسلامی (SMIIC) به‌عنوان مبنایی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و همگرایی نظام‌های حلال تأکید کردند.

در ادامه، پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری میان دو مرجع حلال بررسی شد و طرفین پس از تبادل دیدگاه‌های کارشناسی، درباره کلیات و چارچوب آن به توافق رسیدند.

همچنین مقرر شد؛ پس از اعمال اصلاحات مورد توافق و طی مراحل قانونی و اداری در هر یک از دو کشور، متن نهایی تفاهم‌نامه برای امضای مقامات دو سازمان آماده شود.

براساس مقررات جمهوری اسلامی پاکستان، صادرات محصولات غذایی به این کشور مستلزم برخورداری از گواهی معتبر حلال است؛ ازاین‌رو، امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه تسهیل همکاری‌های تجاری و توسعه مبادلات محصولات حلال میان ایران و پاکستان را فراهم کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران

برچسب ها: سازمان ملی استاندارد ، ایران و پاکستان
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