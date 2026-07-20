کارشناس هواشناسی قم، با اعلام وضعیت هشدار نارنجی گفت: از عصر امروز شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مرتضی اسماعیلی، کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره وضعیت جوی استان ،گفت: آسمان قم امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی نقاط گردوخاک انتظار میرود.
او در ادامه از فعالشدن سامانه جدید جوی در منطقه خبر داد و نسبت به مخاطرات ناشی از آن طی دو روز آینده، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
کارشناس هواشناسی با اشاره به علت اصلی این ناپایداری، گفت: افزایش تغییرات فشار در سطح زمین» عامل کلیدی این وضعیت است که باعث ایجاد گرادیان فشاری شدید و در نتیجه وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید در منطقه خواهد شد.
اسماعیلی زمان دقیق آغاز این مخاطره را عصر امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و افزود: این وضعیت تا اواخر وقت روز سهشنبه ۳۰ تیرماه به طول میانجامد و در این مدت، استان قم تحت تأثیر دو موج متفاوت از ناپایداری قرار میگیرد.
این کارشناس هواشناسی در تشریح دقیق مخاطرات روزهای پیشرو گفت: در روز دوشنبه، اثر اصلی این سامانه بهصورت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک محلی در همه مناطق استان نمایان میشود. اما هشدار جدیتر مربوط به روز سهشنبه است، زیرا در این روز علاوه بر تداوم وزش باد، شاهد ورود گردوغبار سنگین از سمت دشت کویر به استان خواهیم بود که بهطور چشمگیری کیفیت هوا را کاهش میدهد.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه همه مناطق استان قم تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند، نسبت به توصیه های خودمراقبتی در شرایط گردو غبار تاکید کرد.