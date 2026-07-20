رئیس پلیس آگاهی فراجا از آغاز پروژه‌ای بزرگ برای تبدیل صحنه جرم به فضای الکترونیکی و سه‌بعدی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در راستای ارتقای سطح فناورانه و علمی در فرآیند کشف جرم، جلسه تخصصی و راهبردی با حضور رئیس پلیس آگاهی فراجا، سردار محمد قنبری و مدیران سازمان‌های دانش بنیان برگزار شد که محور اصلی این نشست، بررسی ابزار‌های نوین در بازسازی سه‌بعدی صحنه جرم و پیوند میان فناوری‌های دیجیتال با دقت در تحقیقات جنایی بود.

صحنه جرم؛ ۵۰ درصد مسیر کشف حقیقت

سردار محمد قنبری در ابتدای این جلسه، با تبیین اهمیت بنیادین صحنه جرم، بر یک اصل علمی و عملیاتی تأکید و اظهار داشت: صحنه جرم، نخستین و حیاتی‌ترین گرهگاه در زنجیره کشف جرم است. تحقیقات و تجربیات نشان می‌دهد که امکان دستیابی مرتکب یا مرتکبین و سایر عوامل دخیل در ارتکاب جرم در همان لحظات اولیه در صحنه جرم میسر است اگر صحنه جرم دقیق، اصولی و علمی بررسی شود مسیر رسیدن به حقیقت به طرز چشمگیری هموار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه «بررسی دقیق و بی‌نقص صحنه جرم، ضامن عدالت و جلوگیری از اشتباهات قضایی است»، خاطرنشان کرد که کوچک‌ترین خطا در مستندسازی صحنه، می‌تواند کل فرآیند تحقیقات را با چالش مواجه کند.

گذار از عکاسی سنتی به بازسازی سه‌بعدی 

بخش اصلی گفت‌و‌گو‌های این جلسه، حول محور گذار از روش‌های سنتی مستندسازی به سمت فناوری‌های مدرن بود. 

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان محدودیت‌های عکاسی سنتی، تصریح کرد: زمان آن رسیده است که از حالت سنتی خارج شده و به سمت تصویربرداری سه‌بعدی و الکترونیکی حرکت کنیم. ما به دنبال این هستیم که صحنه جرم را نه فقط به صورت یک تصویر، بلکه به صورت یک فضای مجازی و الکترونیکی قابل بازسازی و بررسی در اختیار کارشناسان قرار دهیم.

شبکه‌سازی هوشمند

اشتراک دانش میان استان‌ها یکی از چشم انداز‌های کلیدی و تحول آفرین مطرح شده در این جلسه بود.

سردار قنبری با تبیین این بخش تصریح کرد: هدف ما از این پروژه، ایجاد یک شبکه هوشمند از دانش‌های جنایی در سطح کشور است. ما در پی آن هستیم که با استفاده از این سامانه، قابلیت اشتراک‌گذاری برخط را فراهم کنیم؛ به طوری که به محض بازسازی سه‌بعدی صحنه جرم در هر نقطه از کشور، این اطلاعات به صورت الکترونیکی در دسترس تمامی واحد‌های آگاهی استان‌ها قرار گیرد.

برچسب ها: صحنه جرم ، فراجا
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