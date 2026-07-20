شبنم قربانی برای بازی در فیلم سینمایی «قمارباز» موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای شد و کارگردان فیلم، جایزه را به ۱۶۸ کودک و معلم شهید میناب تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جایزه «درنای طلایی» جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشک قرقیزستان در حالی به شبنم قربانی بازیگر «قمارباز» رسید که به دلیل عدم حضور او، محسن بهاری کارگردان این فیلم با لباس طرح «میناب ۱۶۸» در این مراسم حضور یافت و روی سن رفت.

کارگردان «قمارباز» ضمن گرامیداشت یاد کودکان میناب گفت: روز اول حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، با دو موشک مستقیم به یک مدرسه در میناب حمله شد که کودکان ۷ تا ۱۲ ساله در آنجا حضور داشتند. در میناب ۱۶۸ دانش آموز و معلم به شهادت رسیدند. ما این جایزه را به روح آنان تقدیم می‌کنیم و مطمئنیم با دستان کوچکشان خودشان انتقام خود را خواهند گرفت.

فیلم اجتماعی معمایی «قمارباز» به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی، از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است که در بخش مسابقه این رویداد بین‌المللی حضور داشت. این فیلم تاکنون در دو جشنواره فیلم در مقدونیه و قرقیزستان حضور پیدا کرده و توانسته دو جایزه کسب کند.

مسئولیت عرضه بین‌المللی «قمارباز» برعهده معاونت بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی است.

کوروش تهامی، آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور، عماد امامی بازیگران این فیلم هستند و در خلاصه داستان آن آمده است: یکی از بانک‌های کشور مورد حمله سایبری قرار می‌گیرد؛ اتفاقی که یک مامور خبره را به یکی از برنامه‌نویسان بانک مضنون می‌کند. تکاپو برای یافتن حقیقت و برقراری امنیت ملی از این اینجا آغاز می‌شود.

برچسب ها: جنگ رمضان ، جشنواره بین المللی ، میناب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کار پسندیده ای است. آمریکا باید تقاص جنایت هایش را بدهد. گلوی او را رها نمی کنیم
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