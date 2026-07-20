رئیس سازمان چای گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۵ هزار و ۸۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای با بیان اینکه اواخر برداشت چین دوم برگ سبز چای هستیم، گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۵ هزار و ۸۰۰ تن برگ سبز چای با ارزش ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ تا ۵ درصد رشد داشته است.

وی از پرداخت ۷۰ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و افزود: مابقی مطالبات چایکاران به مرور به حساب کشاورزان واریز می شود.

جهان ساز با بیان اینکه تاکنون ۱۹ هزار و ۳۰۰ تن چای خشک استحصال شده است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید چای خشک به ۳۰ تا ۳۲ هزار تن برسد.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه سالانه ۷۰ هزار تن چای در کشور مصرف می شود، اظهار کرد: با توجه به میزان صادرات، سالانه نیاز به واردات ۵۰ هزار تن چای داریم.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات چای بیان کرد: بنابر آمار سالانه ۸ تا ۱۰ هزار تن چای با ارزش ۲۰ میلیون دلار به ۳۸ کشور دنیا اعم از کشورهای حاشیه خلیج فارس، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، هند، روسیه و کشورهای اروپایی صادر شده است.

جهان ساز با بیان اینکه قیمت هر کیلو چای ایرانی نصف چای خارجی است، گفت: بررسی ها حاکی از آن است که قیمت هر کیلو چای خارجی ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و چای ایرانی از ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت بهترین و ممتازترین چای است.