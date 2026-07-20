باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات روز دوشنبه اعلام کردند که حداقل ۲۵ نفر در سیل و رانش زمین ناشی از باران سیلآسا در شمال و شمال شرقی هند در طول آخر هفته جان خود را از دست دادهاند و پیشبینی میشود که باران بیشتری در چند روز آینده ببارد.
یک مقام ارشد پلیس گفت: حداقل ۱۵ نفر در حوادث جداگانه مرتبط با باران در مناطق پونچ، راجوری و دودا در کشمیر تحت کنترل هند کشته و چندین نفر دیگر نیز مفقود شدهاند.
یک مقام ارشد منطقهای به رویترز گفت: در ایالت شمال شرقی ناگالند، چندین رانش زمین ناشی از بارانهای مداوم، ۹ نفر را کشته و تیمهای امداد و نجات چهار جسد را پیدا کردهاند.
سازمان مدیریت بحران ایالت آسام اعلام کرد که در ایالت همسایه، آسام، یک نفر روز یکشنبه در سیل جان خود را از دست داد. بیش از ۵۷۰۰۰ نفر در هفت منطقهی ایالت تحت تأثیر بارانهای سیلآسا قرار گرفتهاند. اداره هواشناسی هند در پستی در وبسایت شبکه اجتماعی X اعلام کرد: «احتمالاً شرایط فعال موسمی در شمال غربی، شرق و شمال شرقی هند طی ۶ تا ۷ روز آینده ادامه خواهد داشت.»
سازمان ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی اعلام کرد که در کشور همسایه هیمالیا، نپال، از زمان آغاز موسمی در اواسط ژوئن، ۲۷ نفر در سیل، رانش زمین، باران شدید و رعد و برق زخمی شدهاند.
پلیس روز دوشنبه اعلام کرد که چندین بزرگراه از جمله بزرگراهی که کاتماندو، پایتخت ملی، را به دشتهای جنوبی متصل میکند، به دلیل آوار ناشی از رانش زمین مسدود شدهاند.
اداره هواشناسی نپال روز دوشنبه بارندگی سبک تا متوسط را در بیشتر مناطق هیمالیا پیشبینی کرده است و انتظار میرود باران شدید در مناطق دورافتاده در استانهای کوشی، باگماتی، گانداکی و لومبینی رخ دهد.
منبع: رویترز