چهارمین رویداد آیینی «محرم شهر» در میدان آزادی آغاز شد و با اجرای برنامه‌های مختلف تا ۱۲ مرداد ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین رویداد آیینی محرم شهر کار خود را در میدان آزادی تهران آغاز کرد و پذیرای عزاداران حسینی و سوگواران رهبر شهید انقلاب خواهد بود.

این رویداد آیینی هر شب از ساعت ۱۹ با حرکت دسته‌های عزاداری نوجوانان آغاز شده و تا حوالی ساعت ۲۳ ادامه دارد. استیج اصلی برنامه‌ها از بعد از نماز مغرب با اجرای تئاتر آیینی، شعرخوانی، نقالی، اجرای سرود آغاز شده و با حضور مادحین اهل بیت علیهم السلام به پایان می‌رسد. 

دکور اصلی محرم شهر امسال باب القبله حضرت عباس علیهم السلام است و الهامی از بیانات رهبر شهید انقلاب است که فرمودند: «من زیر بیرق ابوالفضل العباسم و زیر بیرق هیچ کس دیگری نخواهم رفت.» 

از دیگر بخش‌های چهارمین رویداد محرم شهر می‌توان به کشتی «سفینه النجاه» اشاره کرد که در ضلع غربی میدان واقع شده است. همچنین غرفه گذرنامه اربعین همانند سنوات گذشته پذیرای زائران است تا در ساعات غیراداری و با روند تسهیل شده مجوز خروج از کشور برای سفر به کربلای معلی را دریافت کنند. در نمایشگاه ملزومات اربعینی مجموعه‌ای از نیاز‌های زائران برای حضور در پیاده روی اربعین تدارک دیده شده است.

یکی از غعالیت‌های جدید امسال محرم شهر با توجه به شرایط کنونی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری، آموزش نظامی و امدادی به نوجوانان است. با استقرار تیمی از امدادگران و با هماهنگی ارکان نظامی، نوجوانان علاقمند که قصد فراگیری اقدامات امدادی و مقدمات آموزش نظامی را داشته باشند می‌توانند با حضور در این مکان از خدمات آن بهره ببرند. 

همچنین مواکب پذیرایی هر شب به پذیرایی از عزاداران حسینی می‌پردازند.

برچسب ها: اربعین ، شهرداری تهران
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