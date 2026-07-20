ضربان تند قلب در حالت استراحت نشانه‌ای است که می‌تواند با مشکلات اساسی سلامتی مرتبط باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر سرگئی ویشتوموف، متخصص قلب در روسیه، تصریح که ضربان تند قلب در حالت استراحت می‌تواند نشانه‌ای از یک مشکل اساسی سلامتی باشد و نباید نادیده گرفته شود.

به گفته این پزشک متخصص، ضربان قلب سریع در حالت استراحت - یعنی ضربان قلب بالا بدون فعالیت بدنی - یک شاخص مهم است که ممکن است به برخی بیماری‌ها یا اختلالات سلامتی اشاره کند.

او گفت: ضربان قلب سریع در حالت استراحت می‌تواند، در درجه اول، نشانه فشار خون بالا، نارسایی قلبی یا اختلالات مختلف ریتم قلب باشد. این اختلالات شامل تاکی کاردی فوق بطنی، فیبریلاسیون دهلیزی، فیبریلاسیون بطنی و سایر شرایطی است که نیاز به ارزیابی پزشکی فوری توسط متخصص قلب دارند.

ویشتوموف خاطرنشان کرد که ضربان قلب سریع همچنین می‌تواند با عدم تعادل هورمونی، به ویژه اختلالات غده تیروئید یا فوق کلیوی مرتبط باشد و کم خونی نیز ممکن است یک علت احتمالی باشد.

این پزشک توضیح داد که سطح پایین هموگلوبین و تعداد کم گلبول‌های قرمز خون، میزان اکسیژنی را که به اندام‌ها و بافت‌ها می‌رسد کاهش می‌دهد و باعث می‌شود قلب برای جبران این کمبود، سریعتر بتپد.

او افزود که کم‌آبی بدن، عدم تعادل الکترولیت‌ها، بیماری‌های عفونی و استرس شدید نیز می‌توانند در ضربان قلب تند نقش داشته باشند.

ویشتوموف توصیه کرد اگر ضربان قلب در حالت استراحت به طور مداوم از ۱۰۰ ضربه در دقیقه بیشتر شد، به خصوص اگر با علائم دیگری همراه بود، به پزشک مراجعه کنید.

منبع: lenta.ru

برچسب ها: ضربان قلب ، مشکلات سلامتی ، ضربان قلب نرمال ، تپش قلب
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