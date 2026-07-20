باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره کل پست استان فارس در دیدار با مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، بر لزوم مدیریت حجم ورودی مرسولات و انطباق آن با ظرفیتهای پردازش پستی جهت تسریع در توزیع کارتهای هوشمند سوخت تاکید کرد.
او ضمن قدردانی از تعامل سازنده شرکت نفت، با اشاره به همزمانی این ایام با فرآیند خدمترسانی به زائرین اربعین حسینی اظهار داشت: در حال حاضر کارسازی و ارسال گذرنامه زائرین در اولویت عملیاتی شبکه پستی قرار دارد؛ با این وجود، تلاش همکاران ما برای تسریع در توزیع کارتهای سوخت با قوت ادامه دارد.
راستیکردار با تاکید بر تغییر الگوی مصرف مردم از خرید حضوری به خرید آنلاین و افزایش مرسولات پستی، افزود: حفظ کیفیت و توزیع بهموقع مرسولات از اولویتهای اصلی این اداره کل است؛ لذا انتظار میرود تحویل کارتهای سوخت از سوی شرکت نفت به شبکه پستی با برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد تا ترافیک ورودی، فراتر از ظرفیت روزانه عملیاتی نباشد و خللی در فرایند خدمترسانی ایجاد نکند.
او همچنین خواستار برگزاری جلسات مستمر ماهانه جهت پایش نقاط قوت و ضعف و رفع موانع احتمالی در این پروژه مشترک شد.
در ادامه، معاون فنی و بازرگانی پست فارس با اشاره به چالشهایی نظیر نوسانات برق یا مشکلات مقطعی در روند چاپ کارتها که منجر به تجمیع مرسولات میشود، تصریح کرد: ارسال پیامک از سوی شرکت نفت به منزله تحویل قطعی به شرکت ملی پست نیست؛ بلکه گویای صدور کارت است. متقاضیان باید توجه داشته باشند که پس از دریافت پیامک، کارتها طی چند روز وارد شبکه پستی شده و نهایتاً تا ۷۲ ساعت پس از ورود به شبکه، در نشانی گیرندگان توزیع خواهد شد.
در ادامه، رئیس اداره شخصیسازی کارت هوشمند سوخت ضمن ابراز رضایت از عملکرد کارکنان شبکه پستی فارس، قول مساعد داد تا پیشنهادات این اداره کل در خصوص اصلاح فرایند پیامرسانی به متقاضیان و تسهیل سازوکارهای چاپ و تحویل کارتها بررسی و عملیاتی شود.
در پایان این نشست، رئیس تجزیه و مبادلات پست استان نیز گزارشی از روند گردش مرسولات ارائه و راهکارهایی را برای بهبود فرآیند سیر و توزیع کارتهای سوخت پیشنهاد کرد.
منبع: پست فارس