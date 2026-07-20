رئیس سابق مبارزه با تروریسم آمریکا خواستار خروج نیرو‌های این کشور از غرب آسیا شد و تاکید کرد ایران به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جو کنت، رئیس سابق مبارزه با تروریسم آمریکا، از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، خواست نیرو‌های خود را از غرب آسیا خارج کند، پایگاه‌های خود در منطقه را رها کند و ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای به رسمیت بشناسد.

کنت هشدار داد که هرگونه تشدید بیشتر تنش می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کند. این درخواست در زمانی مطرح شد که منطقه شاهد تشدید رویارویی نظامی بین واشنگتن و تهران است.

کنت، سرباز سابق نیرو‌های ویژه آمریکا و افسر سابق شبه‌نظامی سازمان جاسوسی سیا، در طول دوران خدمت نظامی خود در ۱۱ ماموریت جنگی شرکت کرده بود. او مارس گذشته در اعتراض به جنگی که واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران به راه انداختند، از سمت خود استعفا داد. او در نامه استعفای خود اظهار داشت که ایران تهدید قریب‌الوقوعی برای آمریکا نیست و درگیر شدن در یک درگیری «بی‌پایان» دیگر تحت فشار رژیم تروریستی اسرائیل، به نفع منافع استراتژیک واشنگتن نمی‌باشد.

کنت در اظهارات اخیر خود افزود که «در هر وضعیت آشفته‌ای، طرفی که نظم را برقرار می‌کند، برنده است» و تأکید کرد که هیچ «راه حل نظامی» برای جنگ وجود ندارد و ادامه خصومت‌ها تهدیدی برای تلفات بیشتر آمریکایی‌ها و بی‌ثباتی بیشتر منطقه است.

او تأکید کرد که پایان دادن به درگیری با ایران و احیای جریان آزاد نفت از طریق تنگه هرمز، که حدود ۲۰ درصد از محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را حمل می‌کند، باید همچنان اولویت اصلی دولت آمریکا باشد و پایگاه‌های نظامی این کشور که در سراسر منطقه پراکنده شده‌اند را «تعهدات و بقایای گذشته» توصیف کرد.

او استدلال کرد که تا زمانی که نیرو‌های آمریکایی در محدوده برد آنها باقی بمانند، بعید است ایران هیچ امتیاز دیپلماتیک معناداری بدهد و خواستار خروج «نیروها، پایگاه‌ها و نیرو‌های دریایی آمریکا از منطقه» شد تا تهران از اهداف نظامی خود محروم شود و ثبات برقرار گردد. او ادعا کرد که این گام، دلیل اصلی ایران برای ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاک همسایگانش را از بین می‌برد، و پس از آن می‌توان با کاهش تحریم‌ها در ازای آزادی کشتیرانی در تنگه، سیاست «هویج» را ارائه داد.

کنت ادعا کرد که خروج آمریکا از منطقه نشان‌دهنده‌ی یک «سازگاری استراتژیک» است نه یک عقب‌نشینی، و گفت: «جنگ منطقه را تغییر داده است. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بزرگ ظهور کرده است و هر چه زودتر این واقعیت را تشخیص دهیم و موضع خود را بر اساس آن تنظیم کنیم، موضع ما قوی‌تر خواهد شد.»

منبع: آر تی

برچسب ها: ایران و آمریکا ، پایگاه های آمریکا ، قدرت منطقه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
عصبانیت رئیس‌جمهور تروریست آمریکا جنایتکار از هلاکت سربازان آمریکایی در جنگ خودساخته علیه ایران / به جنایتکاران جنگی هشدار داده بوده ایم و ما هم از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش و حشی آمریکا جنایتکار انتقام می گیریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دولت کودک‌کش آمریکا جنایتکار و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
ارتش کودک‌کش آمریکا جنایتکار و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کاش در اقتصاد و... هم بودیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اقتصاد رو از دولت باید بگیرن تمام بدبختی ما اینه چاپ پول دست دولته هرجا و هرطور خواست اجازه میده خرج بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
هندی ها بریتانیا رو بیرون کردن . ما هم میتونیم امریکا رو بیرون کنیم از منطقه. انشالله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست؟
آمریکا در هیچ توافقی قابل اعتماد نیست
تجربه برجام نشان داد آمریکا غیرقابل‌اعتماد اس - ایمنا
تجربه برجام ثابت کرد که آمریکا قابل‌اعتماد نیست و نباید سرنوشت کشور را به اراده دیگران گره زد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اگر آمریکایی‌ها جنایتکار عقل داشتند، وارد جنگ با ایران نمی‌شدند
آمریکا ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
ترامپ ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
عصبانیت رئیس‌جمهور تروریست آمریکا جنایتکار از هلاکت سربازان آمریکایی در جنگ خودساخته علیه ایران / به جنایتکاران جنگی هشدار داده بوده ایم و ما هم از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش و حشی آمریکا جنایتکار انتقام می گیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آمریکا در ایران به سمت شکستی بزرگ‌تر از عراق و افغانستان حرکت می‌کند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
همدستان آمریکا قطعاً در عبور از تنگه هرمز دچار مشکل می‌شوند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بر ایران ابرقدرت سلام کنید. ابرقدرتی ایران یعنی قدرتمند شدن مردم مظلوم جهان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
یک ابرقدرت جدید.
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۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ولی غرب گداها و خودتحقیرهای داخلی هنوز اینو درک نکردن و نمیخوان بفهمن
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