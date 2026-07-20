باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جو کنت، رئیس سابق مبارزه با تروریسم آمریکا، از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، خواست نیرو‌های خود را از غرب آسیا خارج کند، پایگاه‌های خود در منطقه را رها کند و ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای به رسمیت بشناسد.

کنت هشدار داد که هرگونه تشدید بیشتر تنش می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کند. این درخواست در زمانی مطرح شد که منطقه شاهد تشدید رویارویی نظامی بین واشنگتن و تهران است.

کنت، سرباز سابق نیرو‌های ویژه آمریکا و افسر سابق شبه‌نظامی سازمان جاسوسی سیا، در طول دوران خدمت نظامی خود در ۱۱ ماموریت جنگی شرکت کرده بود. او مارس گذشته در اعتراض به جنگی که واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران به راه انداختند، از سمت خود استعفا داد. او در نامه استعفای خود اظهار داشت که ایران تهدید قریب‌الوقوعی برای آمریکا نیست و درگیر شدن در یک درگیری «بی‌پایان» دیگر تحت فشار رژیم تروریستی اسرائیل، به نفع منافع استراتژیک واشنگتن نمی‌باشد.

کنت در اظهارات اخیر خود افزود که «در هر وضعیت آشفته‌ای، طرفی که نظم را برقرار می‌کند، برنده است» و تأکید کرد که هیچ «راه حل نظامی» برای جنگ وجود ندارد و ادامه خصومت‌ها تهدیدی برای تلفات بیشتر آمریکایی‌ها و بی‌ثباتی بیشتر منطقه است.

او تأکید کرد که پایان دادن به درگیری با ایران و احیای جریان آزاد نفت از طریق تنگه هرمز، که حدود ۲۰ درصد از محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را حمل می‌کند، باید همچنان اولویت اصلی دولت آمریکا باشد و پایگاه‌های نظامی این کشور که در سراسر منطقه پراکنده شده‌اند را «تعهدات و بقایای گذشته» توصیف کرد.

او استدلال کرد که تا زمانی که نیرو‌های آمریکایی در محدوده برد آنها باقی بمانند، بعید است ایران هیچ امتیاز دیپلماتیک معناداری بدهد و خواستار خروج «نیروها، پایگاه‌ها و نیرو‌های دریایی آمریکا از منطقه» شد تا تهران از اهداف نظامی خود محروم شود و ثبات برقرار گردد. او ادعا کرد که این گام، دلیل اصلی ایران برای ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاک همسایگانش را از بین می‌برد، و پس از آن می‌توان با کاهش تحریم‌ها در ازای آزادی کشتیرانی در تنگه، سیاست «هویج» را ارائه داد.

کنت ادعا کرد که خروج آمریکا از منطقه نشان‌دهنده‌ی یک «سازگاری استراتژیک» است نه یک عقب‌نشینی، و گفت: «جنگ منطقه را تغییر داده است. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بزرگ ظهور کرده است و هر چه زودتر این واقعیت را تشخیص دهیم و موضع خود را بر اساس آن تنظیم کنیم، موضع ما قوی‌تر خواهد شد.»

منبع: آر تی