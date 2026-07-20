باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - در این دوره از رقابت‌ها، ۸۲ نوجوان برگزیده از میان بیش از هزار و ۵۰۰ شرکت‌کننده از ۲۱ استان کشور در پنج رشته تخصصی شامل توسعه نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار موبایل، طراحی گرافیک، طراحی معماری با اتوکد و فناوری‌های وب با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در آیین اختتامیه با انتقاد از تمرکز بیش از اندازه خانواده‌ها و دانش‌آموزان بر رشته‌های نظری و کنکور، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه در رشته علوم تجربی تحصیل می‌کنند و حدود ۶۵ درصد داوطلبان کنکور نیز برای کسب تنها ۱۳ هزار ظرفیت رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی رقابت می‌کنند؛ فرآیندی که موجب می‌شود بخش قابل توجهی از استعداد‌های کشور، پیش از آنکه فرصت بروز توانایی‌های واقعی خود را پیدا کنند، از چرخه رشد و شکوفایی کنار گذاشته شوند.

محمدی با خطاب قرار دادن شرکت‌کنندگان افزود: شما آینده‌سازان ایران هستید و با انتخاب مسیر آموزش‌های مهارتی، تصمیمی هوشمندانه برای آینده خود گرفته‌اید. امروز نزدیک‌ترین مسیر به اشتغال، فناوری، بهره‌وری و کارآفرینی، از آموزش‌های مهارتی می‌گذرد.

در ادامه این مراسم، کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در توسعه کشور گفت: مهم‌ترین سرمایه کشور‌ها در دنیای امروز نیروی انسانی ماهر است. اقتصاد‌های موفق جهان بیش از آنکه بر منابع طبیعی متکی باشند، بر دانش، مهارت، نوآوری و بهره‌وری استوار هستند و مسابقات ملی مهارت، جلوه‌ای از توانمندی سرمایه انسانی ایران برای ساخت آینده اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

در پایان این رقابت‌ها، برگزیدگان رشته‌های مختلف معرفی شدند.

در رشته فناوری‌های وب، امیرعباس خلفی از استان خوزستان موفق به کسب مدال طلا شد. محمدجواد جعفری از استان تهران مدال نقره را به دست آورد و درسا دانش از استان خراسان جنوبی بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.

در رشته طراحی گرافیک، سید آرین پارسایی از آذربایجان غربی عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد. میکاییل عابدی‌زاده از گلستان به مدال نقره رسید و فاطمه کدخدایی از خراسان جنوبی و عرشیا خسروی‌پور از سمنان به طور مشترک مدال برنز را کسب کردند.

در رشته طراحی معماری با اتوکد، یاسمین سادات حسینی از گلستان بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را به دست آورد. روشنک گرگانی، دیگر نماینده گلستان، مدال نقره را کسب کرد و امیررضا جلالی‌گرمرو از گلستان و یلدا اسکندری از اصفهان به طور مشترک سوم شدند.

در رشته توسعه نرم‌افزار‌های موبایل، امیرحسین اخضری از استان فارس عنوان نخست را کسب کرد، سینا فیروزان قزلجه از تهران دوم شد و محمدپارسا امینی از اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رشته توسعه نرم‌افزار نیز بردیا امجدی از استان گیلان مدال طلا را از آن خود کرد. محمدجواد رحیمی از گلستان به مدال نقره رسید و محمدمعین ضیایی از اصفهان و محمدحسام پورآجی از آذربایجان غربی به صورت مشترک مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کردند.