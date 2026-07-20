باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در بیانیه شرکت Bero-۱۴۴۰ روسیه آمده است: شرکت ما به گسترش استقرار منظومه ماهواره‌ای خود در مدار پایین زمین ادامه می‌دهد. ما دسته دوم ماهواره‌های نسل دوم Rasvet را در ۱۹ ژوئیه با موفقیت به مدار پرتاب کردیم. این ماهواره‌ها برای ارائه خدمات ارتباطی و اینترنتی به زمین استفاده خواهند شد.

در این بیانیه آمده است که کانتینر حامل ماهواره‌ها پس از رسیدن به مدار تعیین شده از وسیله پرتاب جدا شده و ماهواره‌ها را در فضا رها کرده است. سپس مرکز کنترل زمینی این شرکت کنترل ماهواره‌ها را به دست گرفت و قرار است پس از اتمام مراحل آزمایش و راه‌اندازی، ماموریت‌های عملیاتی خود را آغاز کنند.

در ماه مارس گذشته، فضاپیمای Bero-۱۴۴۰ با موفقیت ۱۶ ماهواره اول Rasvet را به مدار پرتاب کرد. در آن زمان، اشاره شد که این ماهواره‌ها به سیستم ارتباطی ۵G NTN برای ارائه خدمات اینترنتی به زمین مجهز شده‌اند و دارای سیستم‌های برق ارتقا یافته و تجهیزات نسل بعدی برای ارتباط بین ماهواره‌ای با استفاده از فناوری لیزر و پیشران پلاسما هستند.

در ژوئن گذشته، دیمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، اعلام کرد که این شرکت به دنبال افزایش مشارکت شرکت‌های خصوصی در پروژه‌های فضایی روسیه است و پیش‌بینی کرد که این شرکت‌ها می‌توانند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۴۰۰ ماهواره را به مدار پرتاب کنند.

منبع: TASS