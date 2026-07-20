شرکت روسی Bero-۱۴۴۰ از پرتاب دسته دوم ماهواره‌های Rasvet که برای ارائه خدمات ارتباطی و اینترنتی به زمین توسعه یافته‌اند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در بیانیه شرکت Bero-۱۴۴۰ روسیه آمده است: شرکت ما به گسترش استقرار منظومه ماهواره‌ای خود در مدار پایین زمین ادامه می‌دهد. ما دسته دوم ماهواره‌های نسل دوم Rasvet را در ۱۹ ژوئیه با موفقیت به مدار پرتاب کردیم. این ماهواره‌ها برای ارائه خدمات ارتباطی و اینترنتی به زمین استفاده خواهند شد.

در این بیانیه آمده است که کانتینر حامل ماهواره‌ها پس از رسیدن به مدار تعیین شده از وسیله پرتاب جدا شده و ماهواره‌ها را در فضا رها کرده است. سپس مرکز کنترل زمینی این شرکت کنترل ماهواره‌ها را به دست گرفت و قرار است پس از اتمام مراحل آزمایش و راه‌اندازی، ماموریت‌های عملیاتی خود را آغاز کنند.

در ماه مارس گذشته، فضاپیمای Bero-۱۴۴۰ با موفقیت ۱۶ ماهواره اول Rasvet را به مدار پرتاب کرد. در آن زمان، اشاره شد که این ماهواره‌ها به سیستم ارتباطی ۵G NTN برای ارائه خدمات اینترنتی به زمین مجهز شده‌اند و دارای سیستم‌های برق ارتقا یافته و تجهیزات نسل بعدی برای ارتباط بین ماهواره‌ای با استفاده از فناوری لیزر و پیشران پلاسما هستند.

در ژوئن گذشته، دیمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، اعلام کرد که این شرکت به دنبال افزایش مشارکت شرکت‌های خصوصی در پروژه‌های فضایی روسیه است و پیش‌بینی کرد که این شرکت‌ها می‌توانند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۴۰۰ ماهواره را به مدار پرتاب کنند.

منبع: TASS

برچسب ها: ماهواره اینترنتی ، ماهواره ، روسکاسموس ، فضا
خبرهای مرتبط
برنامه روسیه برای آزمایش فناوری‌های مرتبط با ماموریت زهره
توسعه استراتژیک صنعت فضایی روسیه
استفاده روسیه از هوش مصنوعی در مدیریت ایستگاه مداری آینده‌دار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
یک فناوری جدید که می‌تواند صنعت نمایشگر‌ها را متحول کند
روز جهانی ماه؛ چرا جهان بزرگترین دستاورد فضایی را در ۲۰ جولای جشن می‌گیرد؟
تاثیر تماشای زیاد تلویزیون بر اندازه مغز و رابطه آن با زوال عقل
اطلاعاتی درز یافته از پیکسل ۱۱ a
پدیده ال نینو چه زمانی به اوج خود می‌رسد؟
استفاده بیش از حد از قطره‌های بینی و چشم چه خطراتی دارد؟
ظفرقندی: کمبود‌های دارویی نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است
سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده با مشوق مالیاتی حمایت می‌شود
سیطره چین بر سیستم‌های ربات انسان‌نما تا شش ماه آینده
روسیه گروه جدیدی از ماهواره‌های خدمات ارتباطی و اینترنتی را پرتاب کرد
ارتباط تپش قلب در حین استراحت با مشکلات اساسی سلامتی
فناوری فضایی، پیشران دیپلماسی فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران+ فیلم
روند نوسازی مدارس هوشمندتر و به‌روزتر در حال انجام است
برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سراسر کشور به‌جز هرمزگان در ۳۰ تیر
کارآزمایی موفق درمان تومور مغزی بدخیم برای اولین بار در ایران + فیلم
هوش مصنوعی در خدمت کاهش شکست استارتاپ‌ها؛ طراحی پلتفرمی برای ارزیابی عملکرد تیم‌های نوآور
سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از اوج سال ۱۴۰۳ فاصله گرفته است
سال تحصیلی آینده در تمام مقاطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد + فیلم
اعتبار شرکت‌های نوپا و فناور به ۵ سال افزایش یافت
طرح صندلی هوشمند برای مدیریت سینما‌ها
چرا کلاس اول و ششم کانون افت تحصیلی هستند؟