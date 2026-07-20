باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از تداوم عملیات بازسازی و احیای زیرساختهای ریلی آسیبدیده خبر داد و گفت: ایستگاه انشعابی راهآهن در بندرعباس که مورد هدف قرار گرفته بود، با تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در حال بازسازی است و بهزودی امکان تردد قطارهای مسافری و باری در این مسیر فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازگشت سریع شبکه ریلی به شرایط عادی، اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که هرچه سریعتر این مسیر به چرخه بهرهبرداری بازگردد و قطارها بتوانند حرکت خود را از سر بگیرند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به سوابق اخیر آسیب به برخی خطوط ریلی کشور افزود: در جریان مراسم تشییع شهدای کشور نیز مسیر ریلی اینچهبرون و خط ریلی منتهی به مشهد مورد هدف قرار گرفته بود که با اقدامات فوری و تلاش نیروهای فنی، هر دو مسیر در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و به شبکه حملونقل ریلی کشور بازگردانده شدند.
صادق تأکید کرد: با وجود برخی خسارات واردشده به زیرساختهای ریلی، شبکه راهآهن کشور با اتکا به توان متخصصان داخلی و تلاش شبانهروزی کارکنان، به فعالیت خود ادامه داده و خدماترسانی در سراسر کشور بدون وقفه در حال انجام است.