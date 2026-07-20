چین در عرض شش ماه، ۵۰ درصد از سیستم‌های ربات انسان‌نمای جهانی را تصاحب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - چین بیش از ۴۰۰ سیستم ربات انسان‌نما توسعه داده است که بیش از نیمی از کل سیستم‌های توسعه‌یافته در سطح جهان در نیمه اول امسال را تشکیل می‌دهد.

خبرگزاری شینهوا روز دوشنبه به نقل از وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اعلام کرد که سیستم‌های ربات چهارپا توسعه‌یافته در چین تقریباً ۷۰ درصد از کل فروش جهانی چنین سیستم‌هایی را در شش ماه اول امسال به خود اختصاص داده‌اند.

در همین حال، صادرات محصولات مدار مجتمع چین در نیمه اول امسال، به دلیل تقاضای زیاد برای مدار‌های مجتمع مرتبط با هوش مصنوعی، رشد سالانه ۸۸.۷ درصدی را تجربه کرد.

منبع: شینهوا

برچسب ها: ربات ها ، ربات انسان نما ، چین ، هوش مصنوعی
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