باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اقدامات خصمانه در مناطق جنوبی کشور که با نقض تعهدات بین‌المللی همراه بود، رسانه ملی با بازآرایی ساختار خود، رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. گسیل پرشمار تیم‌های برنامه‌ساز و گروه‌های خبری به استان‌های درگیر بحران، نشان‌دهنده گذار استراتژیک سیما از «روایتگری استودیویی» به «گزارشگری میدانی» است.

سلیم غفوری، قائم‌مقام معاون سیما، در این خصوص توضیحاتی ارائه داد.

روایت حقیقت از خط مقدم

سلیم غفوری، قائم‌مقام معاون سیما، در پاسخ به این پرسش که این سناریوی رسانه‌ای بر پایه چه نیازسنجی استراتژیکی طراحی و اجرا شده است، گفت: «همان‌طور که مستحضرید، در روز‌های اخیر دشمن با نقض آشکار عهد و برخلاف مفاد تفاهم‌نامه ۱۴ بندی میان رؤسای‌جمهور ایران و آمریکا، دست به اقدام تجاوزکارانه علیه مناطق جنوبی کشور زد. در این راستا جزایر و مناطقی از چهار استان بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان را هدف قرار داد، حتی مناطق مسکونی و مراکز درمانی را نیز بی‌نصیب نگذاشت.»

غفوری با تأکید بر ضرورت بازتاب همبستگی ملی با ساکنان این مناطق، ادامه داد: «در چنین شرایط حساسی، رسانه ملی خود را موظف می‌داند که ضمن هم‌گامی با مردم مقاوم استان‌های جنوبی، رویداد‌های جاری را به‌طور دقیق پوشش دهد. از همین رو، تصمیم بر آن شد تا تعدادی از برنامه‌ها با حضور مجریان و عوامل تولید، به مناطق مذکور اعزام شوند و فرآیند تولید و پخش از قلب این مناطق صورت گیرد؛ رویکردی که مخاطبان گرامی اکنون شاهد تداوم آن هستند و در روز‌های آتی نیز آن را دنبال خواهند کرد.»

بسیج شبکه‌ها برای انعکاس مقاومت

قائم‌مقام معاون سیما در تشریح جزئیات اعزام تیم‌های برنامه‌ساز و مشارکت شبکه‌ها گفت: «تیم‌های متعددی از شبکه‌های مختلف به این مناطق گسیل شده‌اند. در همین راستا، از شبکه یک، گروهی از گزارشگران به منطقه اعزام شده‌اند و برنامه «آفتاب شرقی» مستقیماً از همان‌جا در حال تولید و پخش است؛ برنامه «مکث» نیز با رویکردی مشابه در حال تولید است. از سوی دیگر، تیم برنامه «زمانه» از شبکه دو به استان هرمزگان اعزام شده که خروجی آن از شامگاه شنبه روی آنتن رفته است. شبکه سه سیما نیز از روز دوشنبه با تمرکز ویژه بر استان خوزستان، عمده برنامه‌های خود از جمله «سلام صبح‌به‌خیر»، «طبیب» (پخش‌شده از بیمارستان شهید بقایی اهواز) و «سیاست خارجی» را به‌صورت میدانی تولید و پخش کرده است.»

وی در ادامه با اشاره به حضور گزارشگران و مجریان ورزشی در این مناطق برای برقراری ارتباطی نزدیک‌تر با مخاطبان، افزود: «تولید برنامه «سمت خدا» نیز در مسجد جامع خرمشهر انجام شده و پخش آن برای روز‌های آینده پیش‌بینی شده است. همچنین شبکه نسیم، برنامه «جزئیات» را با ساختار ویژه و با حضور کامران نجف‌زاده در مناطق جنوبی تولید کرده که به دلیل ضبطی‌بودن، به‌تدریج روی آنتن خواهد رفت. در شبکه افق نیز برنامه «قرارگاه جنگ» به‌زودی از همان مناطق پخش می‌شود و حامد عسگری نیز به‌عنوان راوی میدانی به این مناطق سفر کرده تا روایتگر اتفاقات جاری باشد.»

برنامه‌سازان از شبکه‌های مختلف راهی جنوب شدند تا روایتگر شرایط جنگ در این مناطق باشند

غفوری در تکمیل سخنان خود عنوان کرد: «هدف اصلی شبکه‌های مختلف از اعزام این گروه‌ها، روایتگری حماسه مقاومت مردم جنوب و بازتاب دقیق واقعیت‌های جاری در این خطه است. امیدواریم این اقدام شبکه‌ها بتواند بازنمایی شایسته‌ای از شرایط استان‌های جنوبی کشور در این بحران و همچنین سیر فعالیت‌های عاشورایی مردم آن منطقه را روی آنتن داشته باشد.»

تداوم حضور؛ متناسب با شرایط

قائم‌مقام معاون سیما در خصوص تداوم این مأموریت و ارزیابی شرایط آتی بیان کرد: «در هر شرایطی، رسانه ملی و معاونت سیما وظیفه ذاتی خود می‌دانند که راوی وقایع جنوب، بازتاب‌دهنده جریان زندگی در این مناطق و روایتگر مقاومت مردمی باشند. اما این‌که کدام برنامه‌ها و با چه سازوکاری در آنجا حضور داشته باشند، طبیعتاً تابعی از شرایط است و نمی‌توان از هم‌اکنون به‌طور قطعی درباره آن نظر داد. در کلیت امر، ما قطعا راوی اتفاقات استان‌های جنوبی خواهیم بود، اما تداوم و نحوه حضور برنامه‌ها متناسب با شرایط میدانی مدیریت می‌شود.»

وی در پایان، پیرامون سازوکار‌های ارزیابی این طرح تأکید کرد: «برای سنجش خروجی این فعالیت‌ها، سازوکار‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. ما به‌طور مستمر بازخورد‌های مخاطبان را دریافت و تحلیل می‌کنیم. علاوه بر ارزیابی‌های تخصصی مرکز سنجش افکار سازمان، برنامه‌های تعاملی نیز بستر مناسبی برای دریافت نظرات بینندگان فراهم کرده‌اند تا مخاطبان بتوانند دیدگاه‌های خود را به‌صورت مستقیم با برنامه‌ها در میان بگذارند. امیدواریم حضور عوامل سیما و روی آنتن رفتن برنامه‌ها از دل مناطق جنوب بتواند راوی صادق ایستادگی و امید مردم باشد.»

منبع: رسانه ملی