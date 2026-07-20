مدیرکل بهزیستی فارس از افتتاح و بهره‌برداری ۹۷ پروژه تخصصی، عمرانی، خدماتی و اشتغال‌محور همزمان با هفته گرامیداشت بهزیستی در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمید گودرزی مدیرکل بهزیستی استان فارس از افتتاح و بهره‌برداری ۹۷ پروژه تخصصی، عمرانی، خدماتی و اشتغال‌محور همزمان با هفته گرامیداشت بهزیستی در سطح استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۲۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و گامی مؤثر در راستای توسعه خدمات تخصصی، توانمندسازی جامعه هدف و ارتقای عدالت اجتماعی در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

او با اشاره به گستردگی پروژه‌های افتتاح‌شده اظهار داشت: در هفته بهزیستی امسال، مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی و حمایتی در حوزه‌های سلامت اجتماعی، توانبخشی، اشتغال و مسکن به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در افزایش دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی و ارتقای کیفیت زندگی آنان خواهد داشت.

گودرزی افزود: در بخش خدمات اجتماعی، سه مرکز تخصصی سلامت اجتماعی فعالیت خود را آغاز کردند و در حوزه توانبخشی نیز شش مرکز شبانه‌روزی و روزانه شامل سه مرکز نگهداری سالمندان، یک مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان و مراکز توانبخشی و نگهداری افراد دارای معلولیت ذهنی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل بهزیستی فارس ادامه داد: در راستای تحقق سیاست‌های توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف، تعدادی از پروژه‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی مددجویان نیز افتتاح شد تا زمینه استقلال اقتصادی و افزایش مشارکت اجتماعی آنان بیش از پیش فراهم شود.

گودرزی همچنین از افتتاح مرکز درمان‌مدار (TC) به عنوان یکی دیگر از پروژه‌های شاخص هفته بهزیستی یاد کرد و گفت: توسعه مراکز تخصصی درمان و بازتوانی افراد درگیر اعتیاد، از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی است و این مرکز نیز با هدف ارائه خدمات استاندارد درمانی و بازتوانی فعالیت خود را آغاز کرده است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن جامعه هدف افزود: همزمان با هفته بهزیستی، آیین افتتاح ۸۴ واحد مسکونی مددجویان در سراسر استان برگزار شد. این واحد‌ها با نقش‌آفرینی و تسهیلگری سازمان بهزیستی در تأمین مسکن و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، خیرین و نهاد‌های همکار احداث و به خانواده‌های تحت پوشش واگذار شد.

مدیرکل بهزیستی استان فارس با بیان اینکه این دستاورد‌ها حاصل هم‌افزایی دولت، خیرین، مؤسسات غیردولتی و شرکای اجتماعی بهزیستی است، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد فرصت‌های اشتغال و تأمین مسکن از مهم‌ترین رویکرد‌های بهزیستی در مسیر تحقق شعار «بهزیستی؛ کنار مردم» است.

گودرزی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان استان، خیرین و تمامی دست‌اندرکاران اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد: بهزیستی فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بین‌بخشی، مسیر توسعه خدمات تخصصی و توانمندسازی جامعه هدف را با قوت ادامه خواهد داد تا زمینه زندگی مستقل، باکرامت و همراه با امید برای افراد تحت پوشش بیش از پیش فراهم شود.

برچسب ها: بهزیستی فارس ، افتتاح پروژه ، عدالت اجتماعی
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