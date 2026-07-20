باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- کارینا کوزینا، متخصص چشم در روسیه، خاطرنشان می‌کند که قطره‌ها و اسپری‌های تنگ‌کننده عروق می‌توانند تنها پس از چند روز اعتیادآور شوند و استفاده طولانی‌مدت می‌تواند منجر به آسیب جدی بافت شود.

او توضیح داد: «دارویی که برای درمان این مشکل استفاده می‌شود، با گذشت زمان می‌تواند علت ادامه آن شود. با استفاده مکرر، همان دوز دیگر اثر مطلوب را ندارد و بیمار را وادار می‌کند که دفعات استفاده را افزایش دهد. انقباض مزمن عروق ناشی از آن، جریان خون به بافت‌ها را تضعیف می‌کند که می‌تواند باعث نازک شدن و آسیب تدریجی آنها شود. در برخی موارد شدید، ممکن است مداخله جراحی ضروری باشد.»

این پزشک تأکید کرد که قطره‌ها و اسپری‌های تنگ‌کننده عروق فقط برای استفاده کوتاه‌مدت، برای مدت ۳ تا ۵ روز در نظر گرفته شده‌اند. او بر اهمیت مشورت با پزشک در صورت تداوم علائم، به جای ادامه استفاده از آنها بدون نظارت پزشک، تأکید کرد.

کوزینا خاطرنشان کرد که همین موضوع در مورد قطره‌های چشمی که برای تسکین قرمزی طراحی شده‌اند نیز صدق می‌کند، زیرا آنها همچنین حاوی تنگ‌کننده‌های عروقی هستند که به سرعت ظاهر طبیعی‌تری به چشم‌ها می‌دهند. با این حال، استفاده روزانه می‌تواند منجر به عادت بدن به آنها شود و پس از از بین رفتن اثر آنها، قرمزی شدیدتر بازگردد.

وی افزود که استفاده مداوم از این قطره‌ها می‌تواند باعث ورم ملتحمه دارویی شود، وضعیتی که در آن رگ‌های خونی چشم توانایی عملکرد مستقل خود را از دست می‌دهند. بنابراین، این قطره‌ها فقط باید به عنوان یک راه حل موقت استفاده شوند. در صورت عود قرمزی چشم، باید علت اصلی مانند خشکی چشم، آلرژی، خستگی، ناسازگاری با لنز تماسی یا سایر شرایط پزشکی بررسی شود.

این پزشک به افرادی که علائم وابستگی به این دارو‌ها را نشان می‌دهند، مانند نیاز به استفاده بیشتر از حد توصیه شده از آنها، بدتر شدن علائم پس از قطع دارو یا احساس نیاز به حمل مداوم بطری، توصیه کرد که به طور خودسرانه مصرف آنها را قطع نکنند، به خصوص اگر مدت طولانی از آنها استفاده کرده‌اند. در عوض، آنها باید با یک چشم پزشک یا متخصص گوش، حلق و بینی (ENT) مشورت کنند تا برنامه‌ای برای قطع تدریجی و رفع علت اصلی مشکل تهیه کنند.

کوزینا در پایان تأکید کرد که این دارو‌ها بیماری را درمان نمی‌کنند، بلکه فقط به طور موقت علائم آن را کاهش می‌دهند. بنابراین، مراجعه زودهنگام به پزشک خطر عوارض جدی را کاهش می‌دهد.

منبع: روسیا الیوم