باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رضا عسکری، فعال رسانه‌ای و ایده‌پرداز حوزه گردشگری، با اشاره به معرفی شهرستان مهر به‌عنوان منطقه گردشگری، این اقدام را فراتر از یک تصمیم اداری دانست و گفت: اگر این فرصت با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری هدفمند و برندسازی حرفه‌ای همراه شود، شهرستان مهر می‌تواند علاوه بر تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان فارس، نقش حلقه اتصال گردشگری سه استان فارس، هرمزگان و بوشهر را نیز ایفا کند.

او با تأکید بر موقعیت راهبردی شهرستان مهر افزود: قرار گرفتن این شهرستان در محل تلاقی سه استان فارس، هرمزگان و بوشهر، نزدیکی به سواحل خلیج فارس، اقلیم مناسب زمستانی، طبیعت بکر، فرهنگ غنی و مسیر‌های ارتباطی مطلوب، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری در این منطقه ایجاد کرده است.

عسکری با بیان اینکه توسعه گردشگری در ایران نباید محدود به یک شهر یا استان باشد، اظهار کرد: باید شبکه‌ای از مقاصد مکمل و پیوسته شکل گیرد. بر همین اساس، ایده «مثلث‌های گردشگری» را با هدف افزایش هم‌افزایی میان استان‌ها، افزایش مدت اقامت گردشگران، توزیع متوازن سفر و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور ارائه کرده‌ام.

این ایده‌پرداز حوزه گردشگری با اشاره به برخی طرح‌های پیشنهادی خود گفت: «مثلث طلایی گردشگری» میان فارس، یزد و اصفهان، «مثلث گردشگری آبی» میان فارس، هرمزگان و بوشهر، «مثلث گردشگری کویر» میان فارس، یزد و کرمان، «مثلث گردشگری زیارت» میان مشهد، قم و شیراز، برنامه گردشگری هم‌زمان با جام جهانی قطر ۲۰۲۲ و راه‌اندازی نخستین قطار گردشگری استان فارس، همگی با رویکرد توسعه منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک استان‌ها طراحی شده‌اند.

او، همچنین با اشاره به دیگر ظرفیت‌های گردشگری استان فارس گفت: شهرستان اقلید در شمال فارس با طبیعت کوهستانی و آب‌وهوای مناسب، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری تابستانی و کوهنوردی کشور را دارد. همچنین محدوده اتصال فارس، یزد و کرمان نیز می‌تواند با عنوان «مثلث گردشگری کویر» به یکی از برند‌های ملی گردشگری ایران تبدیل شود.

عسکری در ادامه با بیان اینکه فارس با وجود برخورداری از بیشترین آثار تاریخی کشور، همچنان با کمبود زیرساخت‌های اقامتی، خدمات گردشگری و سرمایه‌گذاری مواجه است، تصریح کرد: گردشگری امروز یکی از سودآورترین صنایع جهان به شمار می‌رود و توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا کند.

او بر ضرورت حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در پروژه‌های گردشگری فارس تأکید کرد و گفت: حمایت معاونت سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، همراهی استانداری فارس و نگاه توسعه‌محور اداره‌کل میراث فرهنگی استان، می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ گردشگری را فراهم کند.

این فعال رسانه‌ای پیشنهاد داد نشست تخصصی برندسازی گردشگری فارس با حضور استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، مسئولان حوزه سرمایه‌گذاری، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و نخبگان گردشگری برگزار شود تا سه محور «مثلث طلایی گردشگری» در شمال فارس، «مثلث نیلگون گردشگری» در جنوب و «مثلث گردشگری کویر» در شرق استان به‌عنوان برند‌های ملی گردشگری فارس تعریف و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی عملیاتی انجام شود.

عسکری در پایان خاطرنشان کرد: آینده گردشگری ایران در گرو نگاه منطقه‌ای، برندسازی مقاصد، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری است. به گفته وی، «مثلث نیلگون فارس» تنها یک عنوان نیست، بلکه می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در توسعه جنوب استان، رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی شایسته ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده فارس در سطح ملی و بین‌المللی باشد.