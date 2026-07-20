یک دانشمند آب و هواشناسی توضیح داد که پدیده ال نینو چه زمانی به اوج خود خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- آندریا تاچتو، دانشمند آب و هوای استرالیایی و دانشیار مرکز عالی آب و هوای قرن بیست و یکم شورای تحقیقات استرالیا، پیشبینی میکند که ال نینو در ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید.
او میگوید: «از نظر تاریخی، ال نینو معمولاً در پایان سال، در ماه دسامبر، به اوج خود میرسد و در اواخر زمستان و بهار در نیمکره شمالی (از فوریه تا مه) محو میشود. ال نینو فعلی شاخصهای کلاسیک توسعه را نشان میدهد که نشان میدهد طبق انتظار، توسعه مییابد، به اوج خود میرسد و سپس ضعیف میشود.»
به گفته او، در حال حاضر نشانههایی وجود دارد که ال نینو تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال، دمای سطح دریا در اقیانوس آرام گرمسیری از انتظارات فراتر رفته است و انتظار میرود با توسعه ال نینو، افزایش آن ادامه یابد.
شایان ذکر است که ال نینو یک پدیده طبیعی است که در آن دمای آب در اقیانوس آرام گرمسیری به سطوح غیرطبیعی بالایی افزایش مییابد. این گرمایش، تعامل بین اقیانوس و جو را تغییر میدهد و میتواند منجر به مجموعهای از تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان شود - در برخی مناطق، احتمال خشکسالی افزایش مییابد، در حالی که در برخی دیگر، بارندگیهای شدیدتر و شرایط آب و هوایی مرطوبتر پیشبینی میشود.
منبع: ریانووستی