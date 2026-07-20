باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و چهلمین خروش شبانه میثاق با ولایت، مزار شهدای صالح‌آباد به میعادگاهِ اشک و حماسه بدل شد. در شبی که ناله‌های جانسوزِ رقیه (س) با دلاوری‌های سردار آب و ادب، حضرت عباس (ع) گره خورد، مردم ولایت‌مدار این دیار با فریادِ «باید برخاست»، پیمانِ وفاداری خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید کردند. در این محفلِ قدسی که به همتِ مجمع تعزیه‌سرای شهرستان بهار و همراهیِ نوایِ حماسیِ گروه هنری ساوه برگزار شد، فضای مزار مطهر شهدای صالح‌آباد به کربلای ۶۱ هجری بازگشت. هنرِ آیینیِ تعزیه، دگر بار مظلومیتِ سه‌ساله‌یِ دشتِ بلا، حضرت رقیه (س) را پیش چشمانِ مشتاقان به تصویر کشید و قلب‌هایِ عاشق را با روایتِ ایثارِ علمدارِ دشتِ نینوا، قمرِ بنی‌هاشم، به تلاطم انداخت. این تجمعِ عظیم که در امتدادِ سلسله‌خروش‌های میثاق با رهبری و تجدیدِ بیعت با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برپا شد، تنها یک سوگواریِ صرف نبود؛ بلکه بیانیه‌ای بود از سوی مردمِ همیشه در صحنه‌ی صالح‌آباد که در برابرِ هجمه‌هایِ فرهنگی و شبیخون‌هایِ دشمنانِ اسلام، با ندایِ «باید برخاست» به میدان آمدند. شرکت‌کنندگان با اشک‌هایِ جاری بر گونه، نه‌تنها بر مصائبِ خاندانِ نبوت گریستند، بلکه با تأسی به صبرِ رقیه (س) و غیرتِ عباس (ع)، بر ایستادگی تا پایِ جان در رکابِ ولایت صحه گذاشتند.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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