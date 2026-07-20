مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی توسط مأموران پلیس اطلاعات تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی رصد‌های مستمر کارشناسان مرکز عملیات پلیس اطلاعات فاتب در فضای مجازی، فردی که با انتشار مطالب هنجارشکنانه و ضد‌میهنی درصدد تشویش اذهان عمومی و خدشه به امنیت روانی جامعه بود، شناسایی شد.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، متهم را در یک عملیات غافلگیرانه در محدوده میدان آرژانتین دستگیر کردند.

در بازرسی از متهم، یک قبضه قمه، یک قبضه سلاح غیرمجاز و سایر اقلام مرتبط کشف و ضبط شد. متهم پس از دستگیری، ضمن ابراز ندامت، اعتراف کرد که تحت تأثیر القائات شبکه‌های معاند اقدام به انتشار این مطالب کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فضای مجازی اعلام کرد: پلیس با هرگونه اقدام در راستای تشویش اذهان عمومی، توهین به ارزش‌های ملی و میهنی و تلاش برای برهم زدن امنیت روانی جامعه، برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد.

برچسب ها: اوباش ، فضای مجازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مردم فقط باید اینستاگرام ایرانی ها رو ببینند و به هیچ وجه نباید اینستاگرام خارجی ها رو ببینن چون خود بخود زن و بچه اونا رو به زن و بچه خودشون ترجیح میدن و این خیلی خطرناکه چون هدف آمریکا همینه که مردم خودشونو فدای اونا کنن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
روژان
۱۵:۲۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
فقط اعدام
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بهش رحم نکنید
۱
۰
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