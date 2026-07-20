معاون وزیر نیرو گفت: پذیره‌نویسی این صندوق تا پایان مردادماه انجام خواهد شد و روند آن به این شکل است که سهام نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بازار بورس عرضه می‌شود تا مردم عادی نیز بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کنند و از منافع حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها در بورس بهره‌مند شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محسن طرزطلب در در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پذیره‌نویسی این صندوق تا پایان مردادماه انجام خواهد شد و روند آن به این شکل است که سهام نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بازار بورس عرضه می‌شود تا مردم عادی نیز بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کنند و از منافع حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها در بورس بهره‌مند شوند. همچنین شرکت‌های حقوقی نیز امکان خرید سهام این صندوق را خواهند داشت.

وی با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های در نظر گرفته شده برای این صندوق اظهار کرد: ما ۵۰۰ مگاوات نیروگاه داریم که بخشی از آن ساخته شده و بخشی نیز در مراحل پیشرفت با درصد‌های مختلف قرار دارد. متوسط پیشرفت این پروژه‌ها اکنون ۶۲ درصد است و پیش‌بینی می‌کنیم تا زمان پذیره‌نویسی این میزان به بیش از ۶۵ درصد برسد. حدود ۲۵۰ مگاوات از این ظرفیت نیز در حال حاضر امکان اتصال به شبکه را دارند و برخی نیروگاه‌ها هم به شبکه متصل شده‌اند.

طرزطلب افزود: در مرحله نخست بنا داریم ۵ همت پذیره‌نویسی انجام دهیم و معتقدیم این طرح با استقبال خوبی مواجه خواهد شد، چراکه قیمت تمام‌شده‌ای که برای این پروژه‌ها به آن رسیده‌ایم، قیمت مناسبی است. هدف ما این است که منابع مردمی را جمع‌آوری کنیم و از این طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را سرعت دهیم.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ادامه داد: صندوق‌های پروژه دیگری نیز در کشور یا در آستانه تأسیس هستند یا راه‌اندازی شده‌اند، اما هیچ‌کدام از نظر ظرفیت با این صندوق قابل مقایسه نیستند. اگر این طرح موفق شود و بازخورد مثبتی دریافت کنیم، حتماً این مسیر را ادامه خواهیم داد. همچنین برنامه داریم به‌تدریج سهام خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل کنیم و از این پروژه خارج شویم.

او درباره توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در بخش خانگی نیز گفت: علاقه‌مند هستم و پیگیر هستم که اگر منابع لازم در اختیار ما قرار گرفت و مجوز‌های قانونی اخذ شد، این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا با کاهش سود تسهیلاتی که به مردم ارائه می‌کنند، امکان استفاده خانوار‌ها از این تسهیلات برای نصب سامانه‌های خورشیدی روی پشت‌بام منازل فراهم شود و این روند توسعه پیدا کند.

برچسب ها: تجدید پذیر ، وزارت نیرو ، ساتبا
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