باشگاه خبرنگاران جوان - علی کریمی اظهار کرد: مجموعهای از برنامهها برای ارتقا کیفیت خدمتهای ارتباطی از جمله ارائه اینترنت رایگان برای زائران حسینی در مرز بینالمللی مهران در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: شناسایی نیازهای ارتباطی، بازدیدهای میدانی از وضعیت شبکه در مرز مهران و هماهنگی با ادارهکل تنظیم مقررهها و ارتباطات رادیویی برای پایش شبکه، از جمله کارهای انجامشده است.
کریمی بیان کرد: نشستهای کاری و پیگیریهای روزانه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارتقا کیفیت خدمترسانی ارتباطی ادامه دارد تا زیرساختها پاسخگوی نیاز زائران و دستگاههای مرتبط و فعال در اربعین باشد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام تاکید کرد: ۱۱ سایت پُرتابل تلفن همراه در مرز مهران مستقر شده است تا در کنار سایتهای ثابت موجود، پوشش ارتباطی و پایداری شبکه در روزهای اربعین تقویت شود.
کریمی یادآور شد: فرایند نهایی راهاندازی این سایتها در حال انجام است و به زودی همه این سایتها به شبکه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل متصل میشوند.
وی درباره مدیریت وسایل گمشده زائران توضیح داد: شرکت پست مسئولیت جمعآوری، نگهداری و تحویل اشیای گمشده زائران را بر عهده دارد و دادههای این اقلام در سامانه پستیافته ثبت میشود تا صاحبان آنها بتوانند مدارک و وسایل خود را بازیابی کنند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام ادامه داد: پستبانک ایران با بهرهگیری از شعبههای شهری و باجههای بانکی روستایی، ارز مورد نیاز زائران را تامین میکند.
کریمی گفت: هماهنگیهای لازم با سازمان تنظیم مقررهها و ارتباطات رادیویی برای ارائه خدمتهای رومینگ انجام شده است و زائران دارای سیمکارت همراه اول، ایرانسل و رایتل پس از ورود به خاک عراق میتوانند از خدمتهای ارتباطی بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: زائران با کمترین اعتبار اینترنت میتوانند از طریق پیامرسانهایی مانند روبیکا، بله و ایتا تماس صوتی رایگان برقرار کنند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام افزود: سامانه اطلاعرسانی هوشمند برای زائران راهاندازی شده است که به محض ورود آنان به استان ایلام، پیامکی دربردارنده دادههای موکبها، خدمتها، شمارههای تماس و مسیرهای دسترسی ارسال میشود.
استان ایلام، گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، مرز مهران را برای رسیدن به زیارتگاههای مقدس برمیگزینند.
در شرایط عادی، روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، از مهمترین عاملهای استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است. گذرگاه مرزی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوبباختری شهر ایلام قرار دارد.