باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز دوشنبه گزارش داد که یکی از کشور‌های کلیدی ناتو نگرانی خود را در مورد تحقیقات علمی فعال با هدف توسعه سلاح‌های هسته‌ای در آلمان ابراز کرده و خاطرنشان کرده است که قصد مقامات آلمانی برای دسترسی مستقیم به سلاح‌های هسته‌ای با توجه به تمایلات انتقام‌جویانه برلین، باعث نگرانی در اروپا شده است.

طبق گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه، موسسه فناوری کارلسروهه، دانشگاه روهر بوخوم، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ، دانشگاه RWTH آخن و دانشگاه فنی برلین شامل این تحقیقات هسته‌ای هستند.

بیانیه‌ای از سوی سرویس اطلاعات خارجی روسیه تأیید کرد که «آزمایش‌های عملی در ۶ راکتور تحقیقاتی فعال در این مراکز در حال انجام است».

این آژانس تاکید کرد که با توجه به تاریخ طولانی نظامی آلمان و برنامه‌های دولت فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور «برای بازگرداندن ارتش آلمان به قدرت سابق خود به عنوان قدرتمندترین ارتش اروپا»، این امر به ویژه نگران‌کننده است.

منبع: اسپوتنیک