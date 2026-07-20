فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی، بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و آموزش‌ها متناسب با تهدیدات هوایی و پیشرفت فناوری‌های نظامی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور روز دوشنبه ۲۹ تیر در جریان بازدید از اردوگاه کوهستان دانشجویان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) و در جمع دانشجویان، با اشاره به تحول مستمر تهدیدات هوایی و پیشرفت فناوری‌های نظامی، گفت: نیروی پدافند هوایی ارتش همگام با این تحولات، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارتقاء توانمندی‌ها و تجهیزات و به‌روز رسانی آموزش‌ها را در دستور کار دارد تا افسران آینده بتوانند متناسب با شکل و شیوه تهدیدات آتی، از آسمان ایران اسلامی حراست کنند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور خاطرنشان کرد: اعتماد و امید مردم به فرزندان خود در نیرو‌های مسلح، مسئولیت و تکلیف ما را برای دفاع سنگین‌تر می‌کند و حضور جوانان مومن، باانگیزه و مستعد ایرانی و اهتمام لازم در دو حوزه مهم تربیت و آموزش و استفاده از تجارب ارزشمند دو جنگ اخیر، هر روز موجب ارتقا توان و روحیه رزم مدافعان آسمان ایران عزیز شده است.

سرتیپ الهامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان جان برکف پدافند که با وجود شدیدترین حملات دشمنان حاضر به ترک سنگر و سامانه پدافند نشدند، به دانشجویان تأکید کرد: این رشادت‌ها، سند افتخار آیندگان و اعتراف جهان به اقتدار ملت بزرگی است که در برابر استکبار جهانی با قدرت ایستاد و لازم است یکایک شما جوانان پرشور و انقلابی، برای حفظ جایگاه عظیم ایران در جهان، فرصت تربیت و آموزش را قدر بدانید و راه شهیدان عزیز را با حفظ روحیه جهادی و مجاهدت بیشتر در فراگیری علوم و فنون تخصصی ادامه دهید.

وی افزود: با سرمایه ارزشمند اعتماد این مردم نجیب و شریف و وحدت در عقیده و آرمان‌ها بر تمام سختی‌ها و موانع غلبه خواهیم کرد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در این بازدید، از روند اجرای آموزش‌های میدانی، رزمی و آمادگی جسمانی دانشجویان نیز بازدید کرد و برنامه‌های آموزشی و تمرینات عملی آنان را مورد ارزیابی قرار داد.

منبع: ارتش

برچسب ها: پدافند هوایی ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
جوان های نخبه راد یابید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
راستی چرا حالا. پس اون همه کمیسیون که می گرفتید چرا خروجی نداشت
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اکنون موقع تقویت پدافند هواییست
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کدام پدافند هوائی؟ چرا اینقدر راحت بمباران می‌کنند و نابود میکنند؟
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
مهندس پارسی
۱۵:۴۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
با درود و خدا قوت . ولی لله پدافند هوایی هم در کشور وجود خارجی دارد ؟؟؟ به اصطلاح دشمن که راحت می آید و می زند!!!
۳
۱
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