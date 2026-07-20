باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی روز دوشنبه با اشاره به صرفه‌جویی مردمی در کاهش مصرف برق، اظهار کرد: از محل کمک‌های مردم ایران و تداوم صرفه‌جویی و در واقع هدیه ملت برق مناطق جنوبی کشور حفظ شده‌است که این می‌تواند خبر خوبی برای مردم باشد.

وی با بیان اینکه کماکان از مردم تقاضا داریم همکاری کنند، افزود: دولت تلاش می‌کند این برق صرفه‌جویی شده را به مناطق جنوبی کشور اختصاص دهد.

علی آبادی ادامه داد: دشمن خبیث جنایت جنگی را مرتکب شده‌ و مقدار زیادی از ظرفیت انرژی و آب کشور را تحت تأثیر قرار داده‌است.

وزیر نیرو افزود: با تلاش همکاران هرچه زودتر برق را به نیروگاه‌های از مدار خارج شده بر گردانده‌ایم و در زمینه آب هم در زمان حاضر هیچ نگرانی وجود ندارد.