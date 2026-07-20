معاون برنامه‌ریزی ساتبا از راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هدف تسهیل مشارکت مردم در توسعه انرژی‌های پاک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - معاون برنامه‌ریزی ساتبا در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان از راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هدف تسهیل مشارکت مردم در توسعه انرژی‌های پاک خبر داد.

دودابی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی ساتبا، با اشاره به مشکلات برخی سرمایه‌گذاران برای تأمین منابع مالی و احداث مستقل نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: بخشی از نیروگاه‌های تجدیدپذیری که در حال احداث هستند یا به بهره‌برداری رسیده‌اند، از طریق یک صندوق پروژه به عموم مردم واگذار خواهد شد.

او افزود: در این طرح، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق پروژه پس از پذیرش و عرضه در بورس، قابل خریداری برای مردم خواهد بود و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به راه‌اندازی نیروگاه مستقل، از مزایای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق تجدیدپذیر بهره‌مند شوند.

معاون برنامه‌ریزی ساتبا ادامه داد: این صندوق با هدف جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر راه‌اندازی می‌شود تا علاقه‌مندان بتوانند به شکل ساده‌تر در صنعت انرژی پاک مشارکت کنند.

دودابی‌نژاد درباره زمان آغاز فعالیت این صندوق گفت: فرآیند راه‌اندازی صندوق انجام شده و امیدواریم عرضه و پذیره‌نویسی آن از حدود سه تا چهار هفته آینده آغاز شود.

او همچنین از آغاز عملیات اجرایی یک مجموعه نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: امروز در حاشیه این کنفرانس، کلنگ‌زنی یک مجموعه نیروگاهی جدید با ظرفیت حدود ۴۰۰ مگاوات انجام می‌شود که پس از احداث، به بهره‌برداری خواهد رسید.

برچسب ها: وزارت نیروز ، ساتبا
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