باشگاه خبرنگاران جوان - امیر براندیشه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون با تأکید بر اینکه خروج خودکار واحدها در پی وقوع زلزله، یک پروتکل امنیتی و یک امر طبیعی در نیروگاه‌های مدرن است، تصریح کرد: این اقدام صرفاً جهت جلوگیری از بروز هرگونه خسارت احتمالی به تجهیزات حساس و حفظ ایمنی سیستم انجام شده است.

وی در ادامه افزود: در پی زلزله امروز صبح، یکی از واحدهای نیروگاه حرارتی بیستون به به علت عملکرد اتومات سیستم کنترلی به صورت ایمن از مدار خارج شده است. طبق بررسی‌های اولیه فنی، هیچ‌گونه آسیب جدی یا خسارت ساختاری به تجهیزات یا فرآیند تولید وارد نشده و واحد مذکور هم‌اکنون در مسیر بازگشت به مدار عملیاتی قرار دارد و در اسرع وقت فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون در پایان تأکید کرد که تیم‌های فنی و عملیاتی در حالت آماده‌باش کامل هستند تا فرآیند راه‌اندازی مجدد با دقت و سرعت بالا انجام شود و تأمین پایدار برق منطقه تحت هیچ شرایطی دچار اختلال نخواهد شد.