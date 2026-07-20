ارتش آمریکا ممکن است جزئیات حملات ایران به پایگاه این کشور در اردن و آسیب‌های ناشی از آن را پنهان کرده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش آمریکا ممکن است جزئیات سه حمله ایران در اردن که منجر به زخمی شدن ده‌ها نظامی آمریکایی و آسیب دیدن چندین بالگرد شده را پنهان کرده باشد.

 نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که این حملات قبل از حمله روز جمعه که منجر به کشته شدن دو نظامی و مفقود شدن یک نظامی دیگر شد، رخ داده است.

مقامات گفتند که انتشار این اطلاعات می‌توانست به ایران کمک کند تا هدف‌گیری موشکی و پهپادی خود را بهبود بخشد. فرماندهی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ نظامی در جریان این درگیری زخمی شده‌اند، اما اخیراً به‌روزرسانی آمار کلی را متوقف کرده است.

آخرین آمار، تعداد تلفات ارتش ایالات متحده را از زمان آغاز حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه به ۱۷ یا احتمالا ۱۸ نفر افزایش داده است.

برچسب ها: حمله به آمریکا ، حمله موشکی ایران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
سربازان آمریکائی فقط زخمی می شوند نه بیشتر!!!
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