سخنگوی دولت عراق تائید کرد که نخست‌وزیر این کشور تا پایان هفته به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، روز دوشنبه اعلام کرد که علی الزیدی، نخست وزیر این کشور به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.

العبودی گفت: «علی الزیدی به زودی به جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه سفر خواهد کرد.» او توضیح داد که «این سفر در چارچوب اجرای برنامه دولت عراق با هدف تقویت روابط عراق با کشور‌های همسایه و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه پس از نتایج مثبت حاصل از سفر رسمی نخست‌وزیر به آمریکا انجام می‌شود.»

این مقام عراقی افزود: «این دو دیدار ناشی از الزامات همسایگی و منافع مشترک است و در این مذاکرات علاوه بر مسائل منطقه‌ای، تعدادی از پرونده‌های دوجانبه نیز با توجه به تحولات منطقه و تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات بررسی خواهد شد.»

العبودی تأکید کرد که «علاقه‌ای به نقشی که عراق می‌تواند بر اساس روابط متعادل خود با طرف‌های مختلف ایفا کند، و اعتمادی که از آن برخوردار است و توانایی‌اش در مشارکت در حمایت از گفت‌و‌گو و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، به گونه‌ای که در خدمت امنیت و ثبات منطقه باشد، وجود دارد.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، ایران و عراق
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