مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری و اظهار داشت: از روز سه‌شنبه ۳۰ تیر تا پنج‌شنبه اول مرداد، وزش باد‌های ۱۲۰ روزه در نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان تشدید شده و وقوع گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز طی این مدت شاهد وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات وقوع طوفان گردوخاک خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: همزمان با فعالیت این سامانه، افزایش غبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی در زاهدان، مناطق مرکزی و شرقی استان و همچنین محور ارتباطی زاهدان–زابل دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به تغییرات دمایی استان تصریح کرد: در کنار تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه، روند کاهش تدریجی دما نیز در نقاط مختلف استان آغاز خواهد شد. همچنین بارش‌های رگباری و پراکنده در مناطق جنوبی استان که در سطح هشدار زرد قرار دارد، تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.

حیدری با اشاره به مخاطرات این شرایط جوی از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

وی همچنین بر لزوم استحکام‌بخشی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت، تابلو‌ها و بنر‌های تبلیغاتی تأکید کرد و گفت: بهره‌برداران بخش کشاورزی نیز باید برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک، تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان