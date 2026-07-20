باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان امروز (دوشنبه ٢٩ تیر) به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و با حضور غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها برگزار شد و بعد از ۲ دور رای گیری، با انتخاب سید حسن طباطبایی به عنوان رئیس جدید به پایان رسید.

برای این انتخابات ١٥ نفر نام نویسی کرده بودند که از میان آنها امین اله مانی، سید مستجاد حسینی، محمود حدادیان، حسین دشتی، علیرضا قورچی بیگی و علی دانشمندفر با غیبت در محل مجمع، انصراف شان را اعلام کردند. بدین ترتیب مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان با حضور ٩ کاندیدا آغاز شد.

حامد افراسیابی، وحید انصاری، علی‌اصغر حسن‌زاده وژده، محمد سرنجی استرکی، حمید شریفیان، سید حسن طباطبایی، کرم‌اله علیمرادی، جلال کرمی و سید صادق میرئی ٩ کاندیدایی بودند که در محل مجمع حضور داشتند تا به تشریح برنامه‌های شان بپردازند.

رای گیری در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان طی ۲ دور انجام شد. نتیجه رای گیری انجام شده در دور نخست به این شرح است:

علی اصغر حسن زاده: ۱۵ رای

سید حسن طباطبایی: ۱۴ رای

حامد افراسیابی: ۸ رای

وحید انصاری: ۶ رای

جلال کرمی: ۲ رای

سید صادق میرئی: ۲ رای

بدین ترتیب رای گیری به دور دوم کشیده شد. نتیجه رای گیری در این مرحله به این شرح است:

علی اصغر حسن زاده: ۲۰ رای

سید حسن طباطبایی: ۲۸ رای

بدین ترتیب سید حسن طباطبایی برای چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان منصوب شد. طباطبایی پیش از این متصدی فدراسیون کاراته بود.

پیش از این محمدرضا مظلومی متصدی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان بود. ریاست او در سومین دوره متوالی ۳ بهمن سال گذشته به پایان رسید.