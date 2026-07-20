با رای موافق اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان، سید حسن طباطبایی به عنوان متصدی این فدراسیون برای ۴ سال آینده انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان امروز (دوشنبه ٢٩ تیر) به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و با حضور غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها برگزار شد و بعد از ۲ دور رای گیری، با انتخاب سید حسن طباطبایی به عنوان رئیس جدید به پایان رسید.

برای این انتخابات ١٥ نفر نام نویسی کرده بودند که از میان آنها امین اله مانی، سید مستجاد حسینی، محمود حدادیان، حسین دشتی، علیرضا قورچی بیگی و علی دانشمندفر با غیبت در محل مجمع، انصراف شان را اعلام کردند. بدین ترتیب مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان با حضور ٩ کاندیدا آغاز شد.

حامد افراسیابی، وحید انصاری، علی‌اصغر حسن‌زاده وژده، محمد سرنجی استرکی، حمید شریفیان، سید حسن طباطبایی، کرم‌اله علیمرادی، جلال کرمی و سید صادق میرئی ٩ کاندیدایی بودند که در محل مجمع حضور داشتند تا به تشریح برنامه‌های شان بپردازند.

رای گیری در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان طی ۲ دور انجام شد. نتیجه رای گیری انجام شده در دور نخست به این شرح است:

 علی اصغر حسن زاده: ۱۵ رای

 سید حسن طباطبایی: ۱۴ رای

 حامد افراسیابی: ۸ رای

 وحید انصاری: ۶ رای

 جلال کرمی: ۲ رای

سید صادق میرئی: ۲ رای

بدین ترتیب رای گیری به دور دوم کشیده شد. نتیجه رای گیری در این مرحله به این شرح است:

 علی اصغر حسن زاده: ۲۰ رای

 سید حسن طباطبایی: ۲۸ رای

بدین ترتیب سید حسن طباطبایی برای چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان منصوب شد. طباطبایی پیش از این متصدی فدراسیون کاراته بود.

پیش از این محمدرضا مظلومی متصدی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان بود. ریاست او در سومین دوره متوالی ۳ بهمن سال گذشته به پایان رسید.

برچسب ها: سید حسن طباطبایی ، فدراسیون نابینایان و کم بینایان
خبرهای مرتبط
واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک راه‌اندازی شد
تاریخ برگزاری مجامع انتخاباتی ۵ فدراسیون ورزشی اعلام شد
یک‌چهارم فدراسیون ها؛ بی رئیس‌های با سرپرست!
آغاز مجدد اردو‌های ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا
آغاز مأموریت هوشمندانه نخبگان نابینا برای سکو‌های ناگویا و پارالمپیک
اسامی کاندیدا‌های ریاست فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان اعلام شد
دوستی: نپذیرفتن چند بازیکن باعث برکناری ام شد/ گلبال سنتی در ناگویا نتیجه نمی گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
آخرین اخبار
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
تکواندوی ایران ۵ طلا در کره گرفت
تلاش استقلال برای فسخ توافقی بدون شکایت با نازون
هدف ما افتخارآفرینی در ناگویا و لس‌آنجلس است + فیلم
خناری‌نژاد نامزد انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک شد
وحید کاظمی داور دیدار پلی آف لیگ برتر شد
جایزه بازی جوانمردانه جام جهانی به هلند رسید + عکس
پایان اردوی تیم ملی جوانان در ترکیه با تساوی مقابل ایغدیر
رسمی؛ سهرابیان به سپاهان پیوست
جهانگیری به مدال برنز صد متر آزاد شنای قهرمانی آسیا رسید
واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک راه‌اندازی شد
طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان شد
پزشکیان: شادمانی ملت اسپانیا شادمانی ملت ایران است
تبریک قالیباف به روسای مجالس اسپانیا به‌مناسبت قهرمانی در جام جهانی فوتبال
وقتی حق و باطل در زمین سبز تعیین تکلیف شد
واکنش ایران به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶
وقتی بهترین بازیکن جهان ترامپ را از روی صحنه بیرون کرد+ فیلم
رتبه رامین رضاییان در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
کم محلی دروازه بان تیم اسپانیا به ترامپ+ فیلم
ترین‌های جام ۲۰۲۶/ ماتادور ها جوایز را درو کردند
بازدید وزیر ورزش و جوانان از ۵ فدراسیون/ توجه خاص به بیماری های خاص
طارمی به اردوی المپیاکوس رسید
گزینه های مدنظر پرسپولیس برای جایگزینی میلاد محمدی
نسل سازی، تنها راه رستگاری در جام ملت‌ها است
انتظار استعفای قلعه نویی را داشتیم/ آینده فوتبال ایران مثل بازار آشفته است