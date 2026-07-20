باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیر وهاب زاده، فرمانده انتظامی بندر انزلی گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی یک نفر در ساحل دریاشهر، مأموران کلانتری ۱۳ برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد مردی ۴۲ ساله برای شنا به منطقه ممنوعه ساحل دریا رفته بود و به علت کولاک و همچنین ناآشنایی با فنون شنا دچار غرق شدگی شده است.
فرمانده انتظامی بندر انزلی تصریح کرد: با حضور گروههای امداد و نجات پیکر فرد غرق شده از آب بیرون آورده و به پزشکی قانونی منتقل شد.
سرهنگ وهاب زاده با ابراز تأسف از این سانحه گفت: شنا در منطقه ممنوعه و به آب زدن بدون آگاهی از عمق دریا و نداشتن مهارت کافی در فنون شنا از مهمترین دلایل غرق شدگی است که ضروری است شهروندان به توصیهها و هشدارها توجه کافی کنند تا شاهد حوادث تلخ برای خانوادهها نباشیم.
منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان