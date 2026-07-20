پلیس گیلان اعلام کرد: مرد ۴۲ ساله‌ای به علت ورود به منطقه ممنوعه و همچنین ناآشنایی با فنون شنا در ساحل دریاشهر بندر انزلی غرق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیر وهاب زاده، فرمانده انتظامی بندر انزلی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی یک نفر در ساحل دریاشهر، مأموران کلانتری ۱۳ برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد مردی ۴۲ ساله برای شنا به منطقه ممنوعه ساحل دریا رفته بود و به علت کولاک و همچنین ناآشنایی با فنون شنا دچار غرق شدگی شده است.

فرمانده انتظامی بندر انزلی تصریح کرد: با حضور گروه‌های امداد و نجات پیکر فرد غرق شده از آب بیرون آورده و به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ وهاب زاده با ابراز تأسف از این سانحه گفت: شنا در منطقه ممنوعه و به آب زدن بدون آگاهی از عمق دریا و نداشتن مهارت کافی در فنون شنا از مهمترین دلایل غرق شدگی است که ضروری است شهروندان به توصیه‌ها و هشدار‌ها توجه کافی کنند تا شاهد حوادث تلخ برای خانواده‌ها نباشیم.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، غرق شدن
خبرهای مرتبط
غرق شدن پسری ۱۷ ساله در یکی از رودخانه‌های لنگرود
غرق شدن ۲ کودک در استخر یک ویلا در تالش
غرق شدن جوان ۲۴ ساله در رودسر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وقوع زلزله ۳ ریشتری در حوالی ماسوله
ظرفیت پست انتقال برق لاکان ۵۶ درصد افزایش می‌یابد
راه‌اندازی کلینیک ویژه دندانپزشکی در ۳ شهرستان گیلان
آخرین اخبار
وقوع زلزله ۳ ریشتری در حوالی ماسوله
ظرفیت پست انتقال برق لاکان ۵۶ درصد افزایش می‌یابد
راه‌اندازی کلینیک ویژه دندانپزشکی در ۳ شهرستان گیلان
غرق شدن مردی ۴۲ ساله در آب‌های سواحل بندر انزلی
برداشت بیش از ۲۹ هزار تن فندق از باغ‌های گیلان
دوربین‌های تله‌ای، ابزار نوین رصد و حفاظت حیات وحش رودبار + فیلم و تصاویر