دارایی ارزشمند با درآمد ماهیانه/ رفع ناترازی انرژی و هدایت اعتبارات بانکی

نماینده مجلس گفت: با تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی برای پرداخت وام اشتغال مددجویان، علاوه بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه و اجرای قانون و مصوبات مجلس که تکلیف دولت است که شاهد ایجاد درآمد پایدار و صاحب یک دارایی مولد شدن مددجویان خواهیم بود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بیات نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) عملکرد بسیار مثبتی در زمینه اعطای وام اشتغال از خودشان به اجرا گذاشته‌اند، تصریح کرد: وام اشتغال با محوریت نهاد‌های حمایتی به منظور توانمندسازی مددجویان اعطا می‌شود. طی سال جاری که درگیر جنگ تحمیلی هستیم، این نهاد‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و در زمینه اشتغال‌زایی فعال هستند.

وی ادامه داد: ضرورت دارد اعطای وام اشتغال به صورت کلی تسریع شود و بانک مرکزی در راستای تأمین اعتبار بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات گام بردارد. اشتغال‌زایی در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دولت توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.  

دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس خاطرنشان کرد: تعلل در پرداخت وام اشتغال جایز نیست. زیرا بر اثر تورم از ارزش اعتبارات کاسته می‌شود و عملاً هدف نهایی مبنی بر توانمندسازی مددجویان نهاد‌های حمایتی و دیگر اقشار ضعیف جامعه تحقق پیدا نمی‌کند.

دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس خاطرنشان کرد: هر چقدر اعتبارات به بخش‌هایی مانند اشتغال‌زایی سوق داده شود، نفع بیشتری برای کشور دارد. اقتصاد ملی نیاز به تحرک دارد و از طریق اعمال سیاست‌هایی مانند سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد می‌توان این کار را انجام داد.  

بیات گفت: ناترازی انرژی یک مسئله اساسی و مهم در کشور است. باید تا قبل از زمستان به فکر بهبود وضعیت انرژی در کشور باشیم تا در زمستان به مشکل نخوریم. به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی اقدام درستی است و اعطای به موقع و به اندازه وام اشتغال می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.  

وی ادامه داد: وقتی مددجویان در پنل‌های خورشیدی سهیم شوند، ضمن این که صاحب یک دارایی مشخص و ثابت می‌شوند و به درآمدی دست پیدا می‌کنند، زمینه برای کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی در کشور نیز به وجود می‌آید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بیکاری یکی از آفت‌های اجتماعی است و مشکلات جدی برای خانواده‌ها به وجود می‌آورد. بر همین اساس، کمک به اشتغال‌زایی در قانون بودجه از طریق اعطای وام اشتغال پیش‌بینی شده است. زمینه‌سازی برای دسترسی سریع نهاد‌های حمایتی به این مبالغ اهمیت دارد.  

بیات در پایان گفت: باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها به کمک بیایند تا شرایط فعلی بهبود پیدا کند و زمینه برای عبور از این وضعیت به وجود بیاید.

 یکی از اقدامات مهم این است که اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شوند. با تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی برای پرداخت وام اشتغال مددجویان، علاوه بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه و اجرای قانون و مصوبات مجلس که تکلیف دولت است؛ شاهد ایجاد درآمد پایدار و صاحب یک دارایی مولد شدن مددجویان خواهیم بود و رفع ناترازی کشور به عنوان یک نیاز راهبردی کشور نیز با پرداخت این وام محقق خواهد شد.

برچسب ها: تجارت ، وام اشتغال
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