ستاره هالیوود رفتار‌های توهین‌آمیز آمریکا به عنوان میزبان مسابقات جام‌جهانی فوتبال با تیم ملی کشورمان را زشت توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خاویر باردم، ستاره هالیوود در گفت‌وگویی درباره رفتار‌های توهین‌آمیز آمریکا به عنوان میزبان مسابقات جام‌جهانی فوتبال با تیم ملی کشورمان گفت: آنچه برای تیم ایران پیش آمد، با آن داوری، اینکه مجبور بودند به مکزیک برگردند تا تمرین کنند و مراحل دیوانه‌وار دریافت ویزا را تحمل کنند. زشت بود.

این ستاره هالیوودی همچنین بعد از پیروزی تاریخی اسپانیا در برابر آرژانتین در متنی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، نوشت:

«گروهی از بازیکنان که نماد تنوعِ اسپانیا هستند و از احترام به حقوق گروه‌ها و ملت‌هایی که به شنیده شدن صدایشان نیاز دارند، حمایت می‌کنند. سپاسگزاریم که با روحیه کار تیمی، اتحاد شکست‌ناپذیر به‌عنوان یک جمع، وقار و جوانمردی ورزشی الگو بودید. این همان الگویی است که همه ما برای میلیون‌ها و میلیون‌ها کودک در سراسر جهان، که با امید و آرزو به شما نگاه می‌کنند، جشن می‌گیریم.

از شما ممنونیم که باعث شدید به تعلق داشتن به همان کشوری که به این شایستگی نمایندگی‌اش می‌کنید، احساس غرور کنیم. شما به‌حق قهرمان جهان هستید!»

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برچسب ها: خاویر باردم ، تیم ملی ایران ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا .
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
تقصیر خودمان بود. وقتی خودت را در معرض اهانت و تحقیر و حمله یک درنده قرار می دهی خودت مقصری.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
هاااا؟؟؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
تصور رفتار دیگری از ترامپ دارید؟!
۱
۵
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