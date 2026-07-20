واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک با بهره‌گیری از حضور دندانپزشکی باسابقه در حوزه ورزش، با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان ورزشکاران راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لاله حاکمی، مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک، با اعلام این خبر گفت: واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک با هدف انجام غربالگری و شناسایی ورزشکاران دارای مشکلات دهان و دندان راه‌اندازی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت دهان و دندان در ورزشکاران اظهار کرد: بار‌ها شاهد بوده‌ایم که ورزشکاری هنگام اعزام به رویداد‌های مهم ورزشی به‌طور ناگهانی دچار دندان‌درد شده و این موضوع کیفیت عملکرد او را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک ادامه داد: دندان‌درد در جریان مسابقات می‌تواند موجب اختلال در خواب ورزشکار شود و در صورت نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک نیز مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد که در نهایت بر عملکرد ورزشی او تأثیر منفی می‌گذارد.

حاکمی با اشاره به پیامد‌های التهابات دهان و دندان تصریح کرد: ورزشکاران باید آگاه باشند که هرگونه التهاب در هر قسمت از بدن، موجب بروز التهاب سیستمیک می‌شود و التهاب سیستمیک نیز می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های مختلف باشد.

وی افزود: بر همین اساس، ورزشکاران باید معاینات دوره‌ای دهان و دندان را به‌صورت منظم انجام دهند و آن را جدی بگیرند تا خطر آسیب به سایر نقاط بدن کاهش یابد و عملکرد آنان در رویداد‌های مهم ورزشی تحت تأثیر قرار نگیرد.

مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک با تأکید بر تأثیر قابل‌توجه بهداشت دهان و دندان بر عملکرد ورزشی گفت: صدمات دندانی، استفاده نکردن از گارد‌های محافظ مناسب در ورزش‌های برخوردی، دهیدراتاسیون، تنفس دهانی، فشار دادن دندان‌ها روی یکدیگر، مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا، مواد غذایی حاوی شکر افزوده و ترکیبات اسیدی، مصرف مکرر قهوه، رژیم‌های غذایی سخت برای کاهش وزن، رعایت نکردن اصول صحیح مسواک زدن (حداقل دو بار در روز همراه با خمیردندان حاوی فلوراید) و همچنین استفاده نکردن از نخ دندان و دهان‌شویه مناسب، از جمله عواملی هستند که ورزشکاران را در معرض بیماری‌های لثه و پوسیدگی دندان قرار می‌دهند و لازم است این موارد به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، آکادمی ملی المپیک
خبرهای مرتبط
مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری برگزار شد؛ انتخاب نواب رئیس و خزانه‌دار جدید
طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان شد
رضازاده: حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پشتوانه برنامه‌های وزنه‌برداری است
رئیس فدراسیون ناشنوایان مشخص شد
علی نژاد خبر داد؛
اتراچالی و گلشاد نژاد پرچمداران کاروان ایران در بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا
صائبی رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
آخرین اخبار
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
تکواندوی ایران ۵ طلا در کره گرفت
تلاش استقلال برای فسخ توافقی بدون شکایت با نازون
هدف ما افتخارآفرینی در ناگویا و لس‌آنجلس است + فیلم
خناری‌نژاد نامزد انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک شد
وحید کاظمی داور دیدار پلی آف لیگ برتر شد
جایزه بازی جوانمردانه جام جهانی به هلند رسید + عکس
پایان اردوی تیم ملی جوانان در ترکیه با تساوی مقابل ایغدیر
رسمی؛ سهرابیان به سپاهان پیوست
جهانگیری به مدال برنز صد متر آزاد شنای قهرمانی آسیا رسید
واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک راه‌اندازی شد
طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان شد
پزشکیان: شادمانی ملت اسپانیا شادمانی ملت ایران است
تبریک قالیباف به روسای مجالس اسپانیا به‌مناسبت قهرمانی در جام جهانی فوتبال
وقتی حق و باطل در زمین سبز تعیین تکلیف شد
واکنش ایران به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶
وقتی بهترین بازیکن جهان ترامپ را از روی صحنه بیرون کرد+ فیلم
رتبه رامین رضاییان در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
کم محلی دروازه بان تیم اسپانیا به ترامپ+ فیلم
ترین‌های جام ۲۰۲۶/ ماتادور ها جوایز را درو کردند
بازدید وزیر ورزش و جوانان از ۵ فدراسیون/ توجه خاص به بیماری های خاص
طارمی به اردوی المپیاکوس رسید
گزینه های مدنظر پرسپولیس برای جایگزینی میلاد محمدی
نسل سازی، تنها راه رستگاری در جام ملت‌ها است
انتظار استعفای قلعه نویی را داشتیم/ آینده فوتبال ایران مثل بازار آشفته است