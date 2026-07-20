باشگاه خبرنگاران جوان - لاله حاکمی، مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک، با اعلام این خبر گفت: واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک با هدف انجام غربالگری و شناسایی ورزشکاران دارای مشکلات دهان و دندان راه‌اندازی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت دهان و دندان در ورزشکاران اظهار کرد: بار‌ها شاهد بوده‌ایم که ورزشکاری هنگام اعزام به رویداد‌های مهم ورزشی به‌طور ناگهانی دچار دندان‌درد شده و این موضوع کیفیت عملکرد او را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک ادامه داد: دندان‌درد در جریان مسابقات می‌تواند موجب اختلال در خواب ورزشکار شود و در صورت نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک نیز مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد که در نهایت بر عملکرد ورزشی او تأثیر منفی می‌گذارد.

حاکمی با اشاره به پیامد‌های التهابات دهان و دندان تصریح کرد: ورزشکاران باید آگاه باشند که هرگونه التهاب در هر قسمت از بدن، موجب بروز التهاب سیستمیک می‌شود و التهاب سیستمیک نیز می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های مختلف باشد.

وی افزود: بر همین اساس، ورزشکاران باید معاینات دوره‌ای دهان و دندان را به‌صورت منظم انجام دهند و آن را جدی بگیرند تا خطر آسیب به سایر نقاط بدن کاهش یابد و عملکرد آنان در رویداد‌های مهم ورزشی تحت تأثیر قرار نگیرد.

مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک با تأکید بر تأثیر قابل‌توجه بهداشت دهان و دندان بر عملکرد ورزشی گفت: صدمات دندانی، استفاده نکردن از گارد‌های محافظ مناسب در ورزش‌های برخوردی، دهیدراتاسیون، تنفس دهانی، فشار دادن دندان‌ها روی یکدیگر، مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا، مواد غذایی حاوی شکر افزوده و ترکیبات اسیدی، مصرف مکرر قهوه، رژیم‌های غذایی سخت برای کاهش وزن، رعایت نکردن اصول صحیح مسواک زدن (حداقل دو بار در روز همراه با خمیردندان حاوی فلوراید) و همچنین استفاده نکردن از نخ دندان و دهان‌شویه مناسب، از جمله عواملی هستند که ورزشکاران را در معرض بیماری‌های لثه و پوسیدگی دندان قرار می‌دهند و لازم است این موارد به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.