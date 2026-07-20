باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه روز دوشنبه در نشست کمیته مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز، نیروهای مسلح و مدیران استان‌های جنوبی کشور اظهار کرد: دولت خود را خدمتگزار همه مردم ایران می‌داند، میان هیچ استان و منطقه‌ای تفاوتی قائل نیست و همه ظرفیت‌ها برای افزایش تاب‌آوری کشور و خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته شده است.

وی افزود: با وجود تهدیدها و مخاطرات، هیچ‌یک از اسکله‌های نفتی و گازی کشور تعطیل نشد و کارکنان این صنعت اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حملات دشمن موجب خروج حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور شده است، گفت: این میزان در مقایسه با تولید حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعبی کشور رقم قابل توجهی است و به ناترازی پیشین گاز افزوده است.

قائم‌پناه ادامه داد: با تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت دوباره وارد مدار تولید شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: هدف دولت این است که با تأمین پایدار برق و گاز، چرخ تولید کشور، به‌ویژه در صنایع و پتروشیمی‌ها، از حرکت باز نایستد و تولید و اشتغال آسیب نبیند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: دولت برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را با جدیت دنبال می‌کند و بخشی از ظرفیت‌های جدید نیز وارد مدار شده است تا به پایداری شبکه برق کشور کمک کند.

قائم‌پناه از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف برق، گاز و آب، دولت را در عبور از شرایط موجود یاری کنند.

وی افزود: گاهی دمای وسایل سرمایشی روی ۱۸ درجه تنظیم می‌شود که مصرف انرژی را به شدت افزایش می‌دهد، در حالی که با رعایت الگوی مصرف می‌توان از فشار بر شبکه کاست.

وی با اشاره به وضعیت مصرف آب نیز گفت: در حالی که الگوی مصرف سرانه آب حدود ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز است، در برخی مناطق این میزان به ۲۴۰ تا ۲۵۰ لیتر می‌رسد که ضرورت مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی و آب، علاوه بر کمک به عبور از شرایط فعلی، از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.

قائم‌پناه همچنین با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به کارکنان صنعت نفت، گاز و مجموعه دولت، از تلاش آنان قدردانی کرد و گفت: دولت با تمام توان برای رفاه و آسایش مردم تلاش می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: باید از هرگونه اختلاف و دوقطبی‌سازی پرهیز کرد و همه توان کشور در مسیر دفاع از منافع ملی، حمایت از تولید و خدمت به مردم به کار گرفته شود.

هر صدایی که وحدت ملی را خدشه‌دار کند، صدای دشمن است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز نباید هیچ جبهه‌ای جز جبهه دفاع از منافع ملی و مقابله با دشمن در کشور گشوده شود و همه جریان‌ها باید حول محور رهبری برای پیشرفت و امنیت کشور همدل باشند.

قائم‌پناه اظهار کرد: رهبر کبیر انقلاب، رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب همواره بر وحدت و انسجام ملی تأکید داشته‌اند و هر صدایی که این وحدت را خدشه‌دار کند، در مسیر خواست دشمن حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلان کشور در حوزه جنگ، صلح و مذاکره بر اساس تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب دنبال می‌شود، گفت: هر زمان که ایشان درباره مذاکره، آتش‌بس یا سایر موضوعات تصمیمی اتخاذ کنند، مسئولان نیز در همان چارچوب عمل خواهند کرد.

قائم‌پناه با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از سران قوا تأکید کرد: اکنون زمان کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و تمرکز بر خدمت به مردم و پیشرفت کشور است و همه باید یکپارچه برای تأمین منافع ملی تلاش کنیم.

وی گفت: مسیر کشور باید بر پایه وحدت ملی حول محور رهبری ادامه یابد و در عین حال، آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید دشمن حفظ شود.